פעילת הרשת ויו"ר מפלגת "צעירים בוערים" לשעבר, הדר מוכתר, מגיבה לראשונה לאכזבה שחוותה לאחר שנחסמה דרכה להתמודדות בפריימריז של הליכוד שנערכו השבוע.

בסרטון שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה אמרה מוכתר: "הכל בסדר. חטפנו מכה בכנף. לקחתי כמה ימים של הפסקה להתאפס על עצמי. אבל חזרתי ואני רוצה להגיד לכם, כמו שדונלד טראמפ אמר, חזרנו גדולים יותר, טובים יותר וחזקים יותר".

מוכתר הבהירה בדבריה כי אין בכוונתה לפרוש מהזירה הפוליטית בשלב זה: "זה לא הזמן לסיכומים. אנחנו ממשיכים קדימה בכל הכוח. באנו לעשות טוב לעם ישראל ולייצג את הדור הצעיר ואנחנו נעשה את זה", והודתה לכל מי שתמך בה לאורך הדרך.