אבישי גרינצייג: "שפל חמור חדש"

אבישי גרינצייג ( חיים גולדברג/פלאש90 )

כתב המשפט של ערוץ i24NEWS אבישי גרינצייג, מגיב בחריפות לפרשה המטלטלת את מערכת המשפט, וקובע כי מדובר בחציית קו אדום נוספת. "שפל חמור חדש", כתב גרינצייג בתגובה לפרסום. "שופט בכיר בן העדה הבדואית שנוקט ביד קשה נגד מחוללי פשיעה, מבקש לעבור לצפון ולשפוט שם על רקע התנכלות כלפיו".

גרינצייג הסביר את הרקע העומד מאחורי הלחצים המופעלים על השופט מצד העולם התחתון: "לשיטת חלק מהחשודים והנאשמים אותם הוא שפט, רואים בו 'אשם' בנזק שנגרם להם. מבחינתם, משפחת השופט חייבת לפצות אותם על פסיקתו". בהנהלת בתי המשפט בחרו שלא להרחיב בנושא ומסרו בתגובה קצרה: "לא נגיב".

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הדברים נכתבו בעקבות חשיפתו של גרינצייג אתמול, לפיה נרשם צעד חסר תקדים במערכת המשפט בישראל: שופט בית המשפט המחוזי נאסר אבו טהה ביקש לעבור ממקום מגוריו בדרום הארץ לצפון ולשפוט שם. הבקשה הוגשה על רקע איומים ישירים ואווירה עוינת המופנית כלפיו מצד גורמי פשיעה בחברה הערבית.