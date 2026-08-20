ישוריינו בליכוד: המהלך הדרמטי של נתניהו וסמוטריץ'

( חיים גולדברג / פלאש90 )

במערכת הפוליטית נערכים לתרחישים השונים, ובליכוד בוחנים צעדים למניעת אובדן קולות במחנה הלאומי. על פי דיווח של העיתונאית אנה ברסקי במעריב, במפלגה נבחנת האפשרות לנצל את משבצות השריון של ראש הממשלה בנימין נתניהו לטובת מהלך רחב יותר בגוש הימין.

המהלך מיועד בעיקר לצמצם את הסיכון למפלגות הקרובות לסף אחוז החסימה, ובין היתר נבחנת האפשרות להושיט סיוע למפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', אם נתוני הסקרים יראו כי היא מתקשה לעבור אותו.

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בליכוד מזכירים כי לא מדובר בתקדים. לקראת בחירות 2021 הוביל נתניהו מהלך דומה, כאשר אופיר סופר, איש הציונות הדתית, שוריין במקום ה-28 ברשימת הליכוד דרך מפלגת המדף "עתיד אחד". הצעד אפשר אז את איחוד הרשימות בין הציונות הדתית, עוצמה יהודית ונעם, ומנע אובדן קולות ימין. לאחר שנבחר לכנסת במסגרת סיעת הליכוד, התפלג סופר כפי שסוכם מראש וחזר לסיעתו המקורית.