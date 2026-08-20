כ"ץ באיום ישיר על ארדואן: "עדיף שלא יעמיד אותנו למבחן"

שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר הבוקר (חמישי) אזהרה חריפה לנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, על רקע המתיחות הגוברת סביב המעורבות הטורקית בסוריה והחשש בישראל מהרחבת הנוכחות הצבאית של אנקרה במדינה.

בהודעה שפרסם תקף כ"ץ ישירות את הנשיא הטורקי וטען כי מדיניותו בסוריה עלולה להוביל להתנגשות מסוכנת באזור.

"ארדואן גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה", אמר שר הביטחון והבהיר: "ישראל לא תאפשר לאף גורם לאיים על ביטחונה".

דבריו מגיעים על רקע החשש בישראל מהעמקת המעורבות הצבאית הטורקית בסוריה, ועל רקע התקיפה הישראלית בסוריה.

גם בימים האחרונים דווח על חשש ישראלי מכך שאנקרה מסייעת למהלכים לשיקום יכולותיו של הצבא הסורי, בין היתר בתחום חיל האוויר.

כ"ץ החריף את הטון ופנה ישירות לארדואן: "עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה".