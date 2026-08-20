מרחץ הדמים בצפון פוענח: חוליית חיסול תואשם ברצח כפול

הרצח כפי שנתפס במצלמות האבטחה ( דוברות המשטרה )

בתום חקירה ממושכת של היחידה המרכזית במחוז צפון, צפויה הפרקליטות להגיש הבוקר (חמישי) כתבי אישום חמורים נגד שלושה נאשמים, שעל פי החשד השתייכו לחוליית חיסול של ארגון פשע ופעלו לביצוע רצח כפול ברמת הגולן.

אחד מהם יואשם גם בניסיון רצח בירכא, לאחר שנתפס במקרה במהלך פעילות משטרתית שנועדה לאתרו. האירוע שהוביל לחקירה התרחש ב-19 ביוני, סמוך לשעה 12:00, אז נפתחה אש לעבר רכב ביישוב בוקעאתא שברמת הגולן. כתוצאה מהירי נהרגו מרואן אבו שאהין, בן 52 מבוקעאתא, וסעאדה סעאדה, בן 56 מחורפיש. כוחות משטרה שהוזעקו לזירה החלו באיסוף ממצאים, ובהמשך הורה מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, להעביר את הטיפול בתיק לידי ימ"ר צפון.

הצימר, כלי הרכב וההכנות לחיסול

על פי ממצאי החקירה, החוליה נערכה מראש לביצוע הרצח. במשטרה טוענים כי כבר יום קודם לכן שכרו חבריה צימר בבוקעאתא והגיעו לאזור בשני כלי רכב שנרכשו קודם לכן ממגרש מכוניות בעוספיא.

לאחר תקופה שבה התנהלה החקירה באופן סמוי, היא הפכה לגלויה וכמה חשודים נעצרו. במסגרת הפעילות נתפסו גם מספר כלי רכב, בהם המכונית שלפי החשד שימשה לביצוע הרצח ואותרה בקריית שמונה.

אלא שאחד החשודים המרכזיים הצליח להימלט, ובלשי ימ"ר צפון פעלו במשך ימים בניסיון להתחקות אחריו.

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חיפשו אותו בגלל הרצח – ותפסו אותו בזירת ירי נוספת

התפנית הדרמטית הגיעה בלילה שבין 5 ביולי, כאשר בלשי הימ"ר פעלו בירכא במסגרת המאמצים לאתר את החשוד. במהלך הפעילות הבחינו השוטרים באדם רעול פנים יוצא מבית עסק, לאחר שעל פי החשד ירה בעובד במקום ופצע אותו באורח קשה.

הבלשים עצרו את החשוד כשהוא חמוש באקדח. לאחר שהסירו את כיסוי הפנים, התברר לטענת המשטרה כי מדובר באותו חשוד שחיפשו במסגרת חקירת הרצח הכפול ברמת הגולן.

הבוקר, עם השלמת החקירה, צפויה פרקליטות מחוז צפון להגיש לבית המשפט המחוזי בנצרת כתבי אישום נגד שלושה נאשמים – בני 43 מסאג'ור, 28 מסמיע ו-19 מקריית שמונה. בן ה-19 צפוי לעמוד לדין גם בגין ניסיון הרצח בירכא.

מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, מסר בעקבות פענוח הפרשה: "פענוח תיקי רצח וסיכול הפשיעה החמורה נמצאים בראש סדר העדיפויות של מחוז צפון". לדבריו, המשטרה ממשיכה להשקיע משאבים מודיעיניים, טכנולוגיים ומבצעיים במאבק בפשיעה החמורה.