אחרי 44 שנים של המתנה: רס"ל יהודה כץ יובא למנוחות בהר הזיתים

44 שנים לאחר קרב סולטן יעקב, רב-סמל יקותיאל יהודה כץ ז"ל, הנעדר האחרון מהקרב, יובא מחר (שישי) למנוחות בירושלים.

מסע הלוויה ייצא בשעה 08:30 מישיבת כרם ביבנה בדרכו לבית העלמין בהר הזיתים.

בשעה 10:00 יחל טקס הלוויה בחלקה הצבאית, ובהמשך תיערך הקבורה בחלקה האזרחית.

בהתאם לבקשת המשפחה, חלקה הראשון של ההלוויה יהיה פתוח לסיקור תקשורתי, אך החלק השני, שבו תתקיים הקבורה, ייערך ללא סיקור.