אחרי 44 שנים של המתנה: רס"ל יהודה כץ יובא למנוחות בהר הזיתים

44 שנים לאחר קרב סולטן יעקב, רב-סמל יקותיאל יהודה כץ ז"ל, הנעדר האחרון מהקרב, יובא מחר (שישי) למנוחות בירושלים.
מסע הלוויה ייצא בשעה 08:30 מישיבת כרם ביבנה בדרכו לבית העלמין בהר הזיתים.
בשעה 10:00 יחל טקס הלוויה בחלקה הצבאית, ובהמשך תיערך הקבורה בחלקה האזרחית.
בהתאם לבקשת המשפחה, חלקה הראשון של ההלוויה יהיה פתוח לסיקור תקשורתי, אך החלק השני, שבו תתקיים הקבורה, ייערך ללא סיקור.
בשל סידורי ההלוויה לא תתאפשר חניית כלי רכב בהר הזיתים, ויופעלו הסעות מחניון תצפית יהודאי.
הבאתו של כץ ז"ל למנוחות חותמת פרק ממושך וכואב סביב נעדרי קרב סולטן יעקב, אחד הקרבות הזכורים ממלחמת לבנון הראשונה.
ושבו בנים לגבולם