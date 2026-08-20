דיווח דרמטי: החות'ים נערכים לפלישה קרקעית רחבה נגד סעודיה

קרבות החות'ים בגבול סעודיה ( שאטרסטוק )

החות'ים בתימן נערכים לעליית מדרגה משמעותית בעימות מול סעודיה, שעשויה לכלול גם פתיחת מערכה קרקעית רחבת היקף לאורך הגבול בין המדינות.

על פי הדיווח הבוקר בעיתון הלבנוני "אל-אח'באר", המזוהה עם חיזבאללה, במסגרת ההיערכות לשלב הבא מתכוונים החות'ים להפעיל יכולות צבאיות ואפשרויות מבצעיות שבהן לא השתמשו עד כה. המטרה היא להגביר באופן משמעותי את הלחץ הצבאי על ריאד ולהעביר חלק גדול יותר מהעימות לשטחה ולגבולה הדרומי של הממלכה. בעיתון נטען כי החות'ים נערכים "להפעיל אפשרויות צבאיות שלא מוצו במהלך השלב הראשון", ולעבור לשלב חדש בעימות שאותו הגדירו ככזה "שיהיה עוד יותר כואב לסעודיה".

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האפשרות שנבחנת: מערכה קרקעית בגבול

אחד התרחישים המרכזיים שעליהם מצביע הדיווח הוא הרחבת הפעילות לאורך הגבול בין תימן לסעודיה. בניגוד לפעילות מרחוק באמצעות טילים וכטב"מים, המהלך עשוי לכלול הפעלה נרחבת יותר של כוחות קרקעיים.

לפי הפרסום, החות'ים נערכים לאפשרות של מבצע קרקעי "בקנה מידה גדול" לאורך רצועת הגבול, במטרה להעביר את מוקד העימות ישירות אל האזור הדרומי של סעודיה.

אם המהלך אכן ייצא לפועל, הוא יסמן החרפה משמעותית בעימות ופתיחת חזית נוספת מול הממלכה, לאחר תקופה שבה חלק ניכר מהפעילות החות'ית התבסס על יכולות טילים, כטב"מים ופעילות ימית.