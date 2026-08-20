"לא תלויים באף אחד": התוכנית החדשה של צה"ל לקראת המלחמה הבאה

מערכת הביטחון והתעשיות הביטחוניות צפויות לפתוח קווי ייצור חדשים לחימושים מדויקים ולפצצות חכמות מסוג J-DAM עבור חיל האוויר. כך פרסם אמש (רביעי) ניר דבורי בחדשות 12.

המהלך נועד להרחיב באופן משמעותי את יכולת הייצור המקומית של חימושים הנמצאים בליבת הפעילות המבצעית של חיל האוויר, ובכך לצמצם את התלות של ישראל באספקה ממדינות זרות בשעת חירום.

במערכת הביטחון מבקשים להפיק לקחים מהמלחמה ומהקשיים שהתעוררו לאורך התקופה בהשלמת מלאי החימושים.

המטרה היא לייצר בישראל חלק גדול יותר מהאמצעים הנדרשים לצה"ל ולאפשר אספקה רציפה גם במקרה של מערכה ממושכת או מגבלות על רכש מחו"ל.

לא רק פצצות: גם ייצור מיירטי החץ יורחב

לצד החימושים המיועדים למטוסי הקרב, ישראל מתכוונת להרחיב גם את קווי הייצור של מיירטי מערכת החץ - מרכיב מרכזי במערך ההגנה מפני טילים בליסטיים.

המהלך מקבל משנה חשיבות על רקע המתיחות האזורית והמשך העימות מול איראן.

במערכת הביטחון מבקשים להבטיח כי לצה"ל יהיו מלאים מספקים הן עבור יכולות התקיפה והן עבור מערכי ההגנה האווירית, במקרה שישראל תידרש למערכה נוספת.