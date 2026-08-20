הרס והחרמת עדר צאן בגבעה שהוקמה לזכרו של בניהו מלט הי"ד

יומיים לפני מלאות שלושים יום לרצח בניהו מלט הי"ד, כוחות גדולים של מג"ב והמנהל האזרחי הגיעו הלילה לנקודת ההתיישבות "כפר רועים", הסמוכה ליישוב עמנואל, וביצעו במקום פעולות הריסה ופינוי.

על פי הפעילים במקום, במהלך הפינוי החרימו הכוחות גם את עדר הצאן ששימש את תושבי הנקודה וכן טרקטור חקלאי. הכבשים הועלו לעגלה ופונו מהשטח יחד עם הציוד שהוחרם.

הפעילים טוענים כי הפינוי בוצע בעקבות צו שטח צבאי סגור שהוטל על האזור בהוראת מפקד אוגדת איו"ש, קובי הלר. לדבריהם, הצו הוטל למשך חודש ונועד למנוע את המשך השהייה במקום.

במהלך הלילה הגיעו עשרות תושבים לצומת יקיר כדי למחות נגד הפינוי ונגד החרמת עדר הצאן. לטענת המתיישבים, במקום התפתחו עימותים עם כוחות מג"ב, שבמהלכם נעשה שימוש ברימוני גז והלם.