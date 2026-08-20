הרס והחרמת עדר צאן בגבעה שהוקמה לזכרו של בניהו מלט הי"ד

יומיים לפני מלאות שלושים יום לרצח בניהו מלט הי"ד, כוחות גדולים של מג"ב והמנהל האזרחי הגיעו הלילה לנקודת ההתיישבות "כפר רועים", הסמוכה ליישוב עמנואל, וביצעו במקום פעולות הריסה ופינוי.
על פי הפעילים במקום, במהלך הפינוי החרימו הכוחות גם את עדר הצאן ששימש את תושבי הנקודה וכן טרקטור חקלאי. הכבשים הועלו לעגלה ופונו מהשטח יחד עם הציוד שהוחרם.
הפעילים טוענים כי הפינוי בוצע בעקבות צו שטח צבאי סגור שהוטל על האזור בהוראת מפקד אוגדת איו"ש, קובי הלר. לדבריהם, הצו הוטל למשך חודש ונועד למנוע את המשך השהייה במקום.
במהלך הלילה הגיעו עשרות תושבים לצומת יקיר כדי למחות נגד הפינוי ונגד החרמת עדר הצאן. לטענת המתיישבים, במקום התפתחו עימותים עם כוחות מג"ב, שבמהלכם נעשה שימוש ברימוני גז והלם.
הנקודה שתכנן בניהו להקים בחייו
"כפר רועים" הוקמה לזכרו של בניהו מלט הי"ד לאחר הירצחו. לדברי חבריו, עוד בחייו תכנן מלט להקים נקודת התיישבות באזור ואף שוחח על התוכנית עם פעילים יום לפני הפיגוע שבו נרצח.
לאחר מותו החליטו חבריו להוציא את התוכנית לפועל ועלו לשטח, במהלך שאותו הם מגדירים כהמשך דרכו ומימוש התוכנית שהותיר אחריו.
לדברי הפעילים, למיקומה של הנקודה חשיבות אסטרטגית מבחינתם, בשל מיקומה באזור שבין שכם לסלפית ובסמוך לעמנואל.
הפינוי הלילה מגיע על רקע רצף פעולות אכיפה בנקודות התיישבות ביהודה ושומרון. לטענת פעילי ההתיישבות, במהלך השבוע האחרון בלבד בוצעו תשעה פינויים והריסות נוספים, שכללו בין היתר הריסת מבנים והחרמת ציוד.
בקרב הפעילים מותחים ביקורת חריפה על היקף פעולות האכיפה בתקופה האחרונה וטוענים כי מדובר בעלייה משמעותית במספר הפינויים וההריסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.