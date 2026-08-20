"יום הפלישה הכלכלי": טראמפ מכריז על מערכה חדשה נגד איראן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה (בין רביעי לחמישי) על החרפה משמעותית של הלחץ על איראן, והודיע כי וושינגטון פותחת במה שהגדיר "המבצע הכלכלי הקשה ביותר שננקט אי-פעם נגד כל מדינה".

בהודעה שפרסם ברשת החברתית Truth Social, הבהיר טראמפ כי לאחר המערכה הצבאית נגד איראן, בכוונתו להפעיל כעת לחץ כלכלי נרחב על המשטר בטהראן, במטרה להעמיק את בידודו ולהביא אותו להסכמה על הסדר חדש בנושא הגרעין.

"איש לא נתן לרפובליקה האיסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה ממני. באופן טרגי, הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות", כתב טראמפ.

בהמשך הכריז: "היום אני מכריז על המבצע הכלכלי הקשה ביותר שננקט אי-פעם נגד כל מדינה! זו תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים".

האיום של טראמפ למדינות העולם

המהלך שעליו הכריז הנשיא אינו מכוון רק לאיראן עצמה. טראמפ הזהיר כי גם מדינות וגופים שיסייעו לטהראן לעקוף את הלחץ האמריקני עלולים למצוא את עצמם משלמים מחיר.

לדבריו, מוסדות פיננסיים, חברות, שדות תעופה וגופים ממשלתיים שיספקו לאיראן סיוע כלכלי צפויים להתמודד עם צעדים מצד ארצות הברית.

טראמפ מנה בין היתר הברחות נפט, העברות כספים, עסקאות חליפין, רישום ספינות ושימוש בחברות קש כאפיקים שאותם הוא דורש לעצור.

"הברחות נפט, קווי חליפין, העברות מזומנים, רישומי ספינות, חברות קש - הכול צריך להיפסק עכשיו. אתם יודעים מי אתם", כתב.

בהמשך קרא טראמפ לבעלות בריתה של ארצות הברית להצטרף למהלך ולפעול לבידודה של איראן. "אנחנו צריכים שכל בעלות בריתנו יעמדו לצד ארצות הברית של אמריקה כדי לבודד ולהביס את האיום האיראני", הצהיר.

טראמפ אף העניק למהלך כינוי דרמטי - "יום הפלישה הכלכלי" - תוך השוואתו ליום הפלישה של בעלות הברית לאירופה במלחמת העולם השנייה.