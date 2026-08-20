שרן ייני והרקדנית המקצועית קארין סורוצ'ינסקי נפרדו אמש (רביעי) מ"רוקדים עם כוכבים" בקשת 12, בשלב רבע הגמר של התחרות. ההחלטה על ההדחה התקבלה על פי שילוב של הצבעת הקהל בבית וציוני השופטים - דוד דביר, חיים פרשטיין ואנה ארונוב.

הזוג, שהצליח להגיע עד לשלב המתקדם של התחרות, לא צבר מספיק נקודות כדי להמשיך בדרך לגמר. על פי חוקי הפורמט, ההחלטה על ההדחה מתקבלת בשילוב של הצבעת הצופים מהבית והציונים שהעניקו השופטים במהלך הערב, והזוג של ייני וסורוצ'ינסקי לא הצליח לעבור את המשוכה.

עונה עמוסה בהדחות ופציעות

העונה הנוכחית של "רוקדים עם כוכבים" מתאפיינת בשורה של הדחות מפתיעות ופציעות שהשפיעו על מהלך התחרות. רק לפני מספר שבועות נאלצה דיאן שוורץ והרקדן לוטם מדמוני לפרוש מהתחרות בעקבות החלטה משולבת של הקהל והשופטים.

במקביל, הזמרת עדן גולן נאלצה לפרוש מהתחרות בעקבות פציעה בכתף, כשהיא מודה בדמעות: "זו הפרידה הקשה שעברתי בחיי". גולן, שרקדה לצד הרקדן המנוסה ארטיום ליאסקובסקי, נאלצה להחמיץ שני ריקודים בעקבות הפציעה. על פי חוקי הפורמט, ניתן להחמיץ ריקוד אחד בלבד במהלך העונה - אחרת המתמודד נאלץ לפרוש.

המירוץ לגמר מתחמם

עם פרישתו של הזוג, התחרות ממשיכה להתקדם לקראת הגמר הגדול שייערך ביום רביעי, 2 בספטמבר. העונה החמישית מאז חזרת הפורמט לקשת 12 הצליחה לייצר עניין רב ונתוני רייטינג חזקים, כאשר במספר ערבים התוכנית הובילה את טבלאות הצפייה.

בין השמות הבולטים שעדיין נותרו בתחרות נמצאים שירי מימון, בר ברימר, אמיר בנאי ונועה כהן. כל אחד מהמתמודדים מביא עמו סיפור אישי ייחודי - כמו נועה כהן, שחשפה לאחרונה על ההתמודדות שלה עם הפרעת גוף קשה במהלך השתתפותה בתוכנית.

כעת, כשהנבחרת הולכת ומצטמצמת והמאבק על המקומות בשלבים האחרונים הופך צפוף יותר, נותר לראות מי מהזוגות יצליח לשרוד את השבועות הקרובים ולהגיע לערב הגדול בתחילת ספטמבר.