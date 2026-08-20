שיאומי מאיצה את המרוץ לרובוטים חכמים

הכלב של שיאומי ( צילום: יצרן )

שיאומי אמנם מוכרת ברחבי העולם בעיקר בזכות הסמארטפונים ומוצרי האלקטרוניקה שלה, אך כבר ב-2023 היא הציגה הצצה לכיוון נוסף שבו היא רוצה להתפתח: רובוטים דמויי בעלי חיים. באוגוסט אותה שנה חשפה החברה את CyberDog 2, הדור השני של הרובוט הארבע-רגלי שלה, שנועד להיות קטן, זריז ודומה יותר לכלב אמיתי.

הרובוט שוקל כ-8.9 קילוגרמים וגודלו דומה, לדברי שיאומי, לזה של כלב דוברמן. הוא קטן יותר מהדור הראשון, ומצויד במנועים זעירים שפיתחה החברה תחת השם CyberGear. המנועים מאפשרים לו לבצע תנועות מורכבות, ובהן קפיצות, השתחוות, גלגולים ואף סלטה לאחור. הוא מסוגל גם לקום ולהתאושש לאחר נפילה. לדברי החברה, כדי לשפר את התנועה ואת ההתנהגות של הרובוט היא השתמשה באימון מבוסס בינה מלאכותית שכלל כ-30 אלף כלבים רובוטיים בסביבה מדומה. באמצעות האימון הזה למד CyberDog 2 לבצע מגוון תנועות בצורה יציבה וטבעית יותר. מהירות התנועה המרבית שלו מגיעה לכ-1.6 מטר בשנייה, שהם כ-5.8 קמ"ש. אחד השינויים הבולטים בדור השני הוא דווקא במראה. בעוד שה-CyberDog הראשון נראה כמו מכונה תעשייתית בעלת ארבע רגליים, בדגם החדש הוסיפה שיאומי ראש בעל צורה שמזכירה כלב ואוזניים מחודדות, במטרה להעניק לו הופעה ידידותית וטבעית יותר.

הכלב של שיאומי ( צילום: יצרן )

מתחת למעטפת מסתתרת מערכת מורכבת של חיישנים ומצלמות, המאפשרת לרובוט לזהות את סביבתו, לעקוב אחר בני אדם ולהימנע ממכשולים. מערך החישה שלו כולל מצלמות עומק וחיישנים נוספים המספקים לו יכולת ראייה, שמיעה וזיהוי של הסביבה בזמן אמת.

שיאומי הציגה את CyberDog 2 לא רק כצעצוע טכנולוגי, אלא גם כפלטפורמה פתוחה יחסית עבור מפתחים וחוקרים. החברה פתחה חלק מהתוכנה והחומרה שלו, מתוך מטרה לאפשר למפתחים להתנסות ביצירת יישומים חדשים עבור רובוטים ארבע-רגליים.

בעת השקתו בסין נקבע מחירו של CyberDog 2 על 12,999 יואן, סכום שהיה שווה אז לכ-1,785 דולר.

מאז ההשקה עולם הרובוטיקה התקדם במהירות, ושיאומי עצמה הרחיבה משמעותית את פעילות המחקר בתחום. כעת, ב-2026 פרסמה החברה עבודות חדשות על מודלים המשלבים ראייה, שפה ופעולה ברובוטים, מה שממחיש כי CyberDog 2 היה חלק ממאמץ רחב יותר שלה להיכנס לעולם הרובוטיקה החכמה ומעיד על כך שבעתיד החברה תחדש לנו לא רק בתחומי הסלולר והאלקטרוניקה.