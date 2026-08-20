תגלית במעמקי הים: כד ענקי וספינה מסתורית נמצאו באיטליה

צוללן לצד הכלי שנמצא ( צילום: Superintendancy of Archaeology, Pisa & Livorno )

מעמקי הים שמול האי האיטלקי אלבה ממשיכים לספק הצצה לעולם העתיק. במסגרת סקר ארכאולוגי תת-ימי שנערך באזור התגלה כלי חרס רומי גדול וכמעט שלם מסוג "דוליום", ובאתר נוסף נמצאו שרידי עץ שעשויים להתברר כחלק מספינה עתיקה שטבעה באזור.

הממצאים התגלו במסגרת מבצע ניטור שהחל בחודש מאי 2026 במים שבין מצר פיומבינו לאיים המרכיבים את הארכיפלג הטוסקני. את הפעילות מובילה רשות הארכאולוגיה, האמנות והנוף של פיזה וליבורנו, בשיתוף יחידות הקרביניירי המתמחות בהגנה על נכסי תרבות ובפעילות תת-ימית. הממצא הבולט ביותר הוא הדוליום, כלי חרס גדול ששימש בתקופה הרומית לאחסון ולהובלה של מוצרים כגון יין, שמן ודגנים. בניגוד לאמפורות המוכרות, שהיו קטנות יחסית ונישאו במספרים גדולים, דוליה יכלו להיות מכלים עצומים, שחלקם הכילו עד כ-2,000 ליטר. בכמה ספינות מסחר רומיות הותקנו מכלים כאלה באופן כמעט קבוע בתוך גוף הספינה, כדי לאפשר הובלה של סחורות בכמויות גדולות. צורת הכלי שנמצא וההקשר הארכאולוגי שלו מעלים אפשרות כי הוא השתייך לאחת מ"ספינות הדוליה", כלי שיט מסחריים שפעלו בעיקר בין המאה הראשונה לפני הספירה למאה הראשונה לספירה.

צוללן לצד הכלי שנמצא ( צילום: Superintendancy of Archaeology, Pisa & Livorno )

צוללן לצד הכלי שנמצא ( צילום: Superintendancy of Archaeology, Pisa & Livorno )

אלא שבכך לא הסתיימו התגליות. באתר תת-ימי נוסף באזור תיעדו הצוללים מבנה עץ באורך של כחמישה מטרים וברוחב של כשני מטרים. החוקרים הצליחו לזהות חלקים מלוחות החיפוי החיצוניים של גוף כלי השיט, קורות עץ מבניות ומספר רב של מסמרי ברונזה. שכבה עבה של חומר אורגני ימי המכסה את השרידים מקשה בשלב זה על בדיקה מלאה של האתר.

הממצאים תואמים לכאורה לשרידי ספינה, אך החוקרים מדגישים כי הזיהוי עדיין אינו סופי. גם גילה של הספינה אינו ידוע. ההערכות הראשוניות מציבות אותה בטווח כרונולוגי רחב, משלהי העת העתיקה ועד ראשית ימי הביניים.

בשלב זה אין גם ראיה שמוכיחה כי הדוליום הרומי ושרידי העץ שייכים לאותו כלי שיט. למעשה, מדובר בשני אתרים שונים, והקשר ביניהם, אם בכלל קיים, טרם התברר.

שרידי הספינה שנמצאו ( צילום: Superintendancy of Archaeology, Pisa & Livorno )

שרידי הספינה שנמצאו ( צילום: Superintendancy of Archaeology, Pisa & Livorno )

האזור שבו נמצאו השרידים היה בעל חשיבות עצומה בעת העתיקה. נתיבי השיט של הים הטירני עברו בין חופי איטליה והאיים הסמוכים וחיברו מרכזי מסחר ברחבי מערב הים התיכון. משום כך, קרקעית הים באזור הארכיפלג הטוסקני נחשבת למאגר עשיר של עדויות למסחר ולתנועה הימית שנמשכו בו במשך מאות שנים.

רשות העתיקות המקומית מתכננת לשוב לאתר בסתיו 2026 ולבצע חפירות ובדיקות ארכאולוגיות נוספות. החוקרים מקווים לחשוף חלקים נוספים מהמבנה, לאסוף דגימות שיאפשרו לתארך אותו בצורה מדויקת יותר ולברר האם מדובר אכן בספינה שטבעה, ומה היה תפקידה.

אם יתברר כי מדובר בכלי שיט עתיק שהשתמר במקום, התגלית עשויה להוסיף מידע חשוב על בניית ספינות, דרכי המסחר והחיים הימיים בים התיכון בתקופות שעדיין אינן מתועדות היטב בארכאולוגיה התת-ימית.