שותים קפה? מחקר חדש מצא קשר מפתיע לשומן, לשרירים ולהורמונים

כוס הקפה של הבוקר אולי עושה יותר מאשר רק להעיר אתכם. מחקר חדש מפינלנד מצא קשר בין שתייה קבועה של קפה לבין הרכב גוף שנחשב חיובי יותר, מדדים מטבוליים משופרים ואף הבדלים ברמות הורמוני המין.

המחקר נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת אולו שבפינלנד ופורסם בכתב העת המדעי European Journal of Nutrition. החוקרים בחנו נתונים של 2,264 משתתפים בני 46, ועקבו אחר הקשר שבין כמות הקפה שצרכו באופן קבוע לבין הרכב גופם, סמנים מטבוליים ורמות הורמונים.

אחד הממצאים הבולטים היה שמי ששתו יותר קפה נטו להיות בעלי שיעור נמוך יותר של שומן גוף כולל ושל שומן ויסצרלי, השומן המצטבר סביב האיברים הפנימיים. במקביל, הם נטו להחזיק במסת שריר שלד גבוהה יותר. באופן מעניין, ההבדלים הללו נרשמו אף שמדד מסת הגוף, ה-BMI, היה דומה יחסית בין קבוצות הצריכה השונות.

החוקרים גילו גם כי צריכה גבוהה יותר של קפה נקשרה לרמות נמוכות יותר של חומצות אמינו מסועפות שרשרת, המכונות BCAA, הן אצל גברים והן אצל נשים. רמות גבוהות לאורך זמן של חומצות אמינו אלו נקשרו במחקרים קודמים לעמידות לאינסולין ולסיכון מוגבר לפתח סוכרת מסוג 2.

אך אולי החלק המסקרן ביותר במחקר נגע להורמונים. בקרב גברים, שתיית קפה בכמות גבוהה יותר נקשרה לפרופיל גלוקוז ואינסולין שנחשב חיובי יותר, וכן לרמות גבוהות יותר של טסטוסטרון כולל וטסטוסטרון זמין ביולוגית. בנוסף נמצאו אצלם רמות גבוהות יותר של החלבון SHBG, הקושר הורמוני מין בדם.

עם זאת, התמונה הייתה מורכבת יותר מכפי שניתן היה לצפות: למרות העלייה בטסטוסטרון הכולל והזמין ביולוגית, רמות הטסטוסטרון החופשי ומדד האנדרוגנים החופשיים היו מעט נמוכים יותר אצל צרכני הקפה הכבדים. אצל נשים השינויים היו מצומצמים יותר, וכללו בעיקר רמות גבוהות יותר של SHBG ומדדים נמוכים יותר של אנדרוגנים חופשיים.

לדברי החוקרים, הממצאים מעלים אפשרות שמסלולים הורמונליים מסוימים עשויים להיות חלק מההסבר לקשרים שנמצאו במחקרים קודמים בין שתיית קפה לבין בריאות מטבולית טובה יותר. מחקרים קודמים כבר הצביעו על קשר בין צריכת קפה לבין סיכון נמוך יותר לסוכרת מסוג 2 ולמחלות לב וכלי דם, אך המנגנונים הביולוגיים שעומדים מאחורי הקשרים הללו עדיין אינם ברורים לחלוטין.

חשוב במיוחד להדגיש שמדובר במחקר תצפיתי. כלומר, החוקרים זיהו קשר בין צריכת קפה לבין המדדים השונים, אך לא הוכיחו שהקפה הוא הסיבה להבדלים. ייתכן, למשל, כי אנשים ששותים יותר קפה שונים גם בהרגלי החיים, בתזונה או בגורמים אחרים שלא ניתן לנטרל לחלוטין מבחינה סטטיסטית.

צוות המחקר מתכנן כעת להמשיך ולבחון את ההשפעות האפשריות של הקפה ומרכיביו, בין השאר באמצעות מודלים בבעלי חיים, ובהמשך מקווים החוקרים לבצע גם מחקרים התערבותיים בבני אדם. רק מחקרים כאלה יוכלו לסייע לקבוע האם הקפה עצמו גורם לשינויים שנצפו, אילו חומרים בו אחראים לכך ומהי הכמות שעשויה להיות משמעותית.

לכן, למרות הממצאים המסקרנים, החוקרים מדגישים כי עדיין מוקדם להפוך אותם להמלצה תזונתית. הקפה אולי קשור לפחות שומן, ליותר שריר ולפרופיל מטבולי שונה, אבל נכון לעכשיו מדובר בקשר מעניין שדורש עוד מחקר, ולא במרשם חדש להרזיה או לבניית שרירים.