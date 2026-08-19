נגיעה מליגת האלופות: הפועל באר שבע גברה 1:2 על סבאח

הפועל באר שבע השלימה הערב (רביעי) מהפך בבוקרשט וניצחה 1:2 את סבאח. הקבוצה שלטה בחלקים נרחבים מהמשחק, התאוששה מספיגה מוקדמת והכריעה את ההתמודדות בנגיחה של איגור זלאטנוביץ’ בדקה ה-79.

סבאח עלתה ליתרון כבר בדקה השישית. התקפה מתפרצת מהירה הסתיימה בנגיחה של וליקו סימיץ’ לרשת של אופיר מרציאנו, שקבעה 0:1 לאורחת.

באר שבע ניסתה לחזור למשחק ובדקה ה-25 הגיעה להזדמנות טובה. נגיחה של זלאטנוביץ’ פגעה בשחקן הגנה וחזרה אליו, אך הבעיטה שלו הייתה חלשה ונקלטה על ידי סטאס פוקאטילוב.

שתי דקות לאחר מכן קסנדר סברינה השתחרר מגיא מזרחי, חתך לכיוון המרכז וניסה לסובב כדור מחוץ לרחבה, אך מרציאנו היה במקום וקלט.

בדקה ה-43 הגיע השוויון. הכדור טייל ברחבה של סבאח והגיע לפדרו אמאדור. הבעיטה שלו נהדפה משחקן הגנה היישר לרגליו של ג’בון איסט, שגלגל מקרוב וקבע 1:1.

בתחילת המחצית השנייה נפל איסט ברחבה לאחר מגע עם שחקן הגנה, אך השופט הורה להמשיך. בהמשך נדרשה באר שבע להתמודד עם כמה הזדמנויות מסוכנות של סבאח, כאשר מרציאנו סיפק הצלה גדולה מנגיחה של אורפה אמבינה.

בדקה ה-75 אליאל פרץ מצא את אמיר גנאח במצב טוב, אך שחקן הכנף לא הצליח למצוא את המסגרת.