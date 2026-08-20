גוגל ובריטניה יוצאות למבצע "שמיים כחולים”

גוגל וממשלת בריטניה השיקו יחד את „מבצע שמיים כחולים” (Operation Blue Skies) - תוכנית ניסוי בהיקף של 5 מיליון ליש״ט שנועדה לבחון כיצד בינה מלאכותית יכולה לסייע בהפחתת השפעתם האקלימית של שובלֵי ההתעבות שמותירים מטוסים בשמיים.

התוכנית, שאמורה להימשך 30 חודשים, תתמקד במרחב האווירי שאנוויק (Shanwick) - אזור נרחב מעל צפון האוקיינוס האטלנטי, מצפון-מערב לאירלנד, המשמש נתיב מרכזי לטיסות בין אירופה לצפון אמריקה. לפי ההערכות, אזור זה אחראי לכ־5% מההשפעה העולמית של שובלֵי מטוסים על התחממות האקלים.

שובלי ההתעבות, המכונים באנגלית Contrails, נוצרים כאשר פליטת המנועים החמה נפגשת באוויר קר ולח בגובה רב. בחלק מהמקרים הם מתפזרים במהירות, אך בתנאי אטמוספירה מסוימים הם נשארים בשמיים, מתרחבים לעננים דקיקים ולוכדים חום באטמוספירה. מחקרים שונים מעריכים כי השפעה זו אחראית לכשליש מכלל ההשפעה האקלימית של ענף התעופה.

כך זה אמור לעבוד

מערכות הבינה המלאכותית של גוגל יתבססו על צילומי לוויין, נתוני טיסות היסטוריים ותחזיות מזג אוויר של השירות המטאורולוגי הבריטי. המטרה: לחזות מראש באילו אזורים ובאילו גבהים עלולים להיווצר שובלים עמידים במיוחד - כאלה שהופכים לעננות הלוכדת חום.

התחזיות יועברו לחברת NATS, האחראית על בקרת התעבורה האווירית בבריטניה. פקחי הטיסה יוכלו להנחות מטוסים לשנות גובה בעד כ־2,000 רגל, כדי לעקוף שכבות אטמוספירה שבהן הסיכוי להיווצרות שובל מתמשך גבוה.

הניסוי צפוי להתבצע בשני חלונות פעילות בחורפים 2026–2027 ו־2027–2028, בעיקר בשעות הערב והלילה - התקופה שבה שובלי התעבות עשויים ליצור אפקט התחממות משמעותי יותר. בכל תקופת ניסוי צפויים לעבור באזור כ־10,000 מטוסים, אולם רק כ־1% עד 5% מהם ינותבו מחדש.

הדילמה: פחות שובל, יותר דלק

האתגר המרכזי של המיזם הוא המאזן בין תועלת אקלימית לבין עלות תפעולית. שינוי הגובה עשוי להביא לצריכת דלק נוספת, ולכן גם לפליטות פחמן דו-חמצני נוספות. עם זאת, לפי גוגל, סטייה מלאה בגובה במהלך מעבר באזור שאנוויק תוסיף בממוצע כ־100 קילוגרם דלק לכל מטוס - תוספת שההשפעה האקלימית שלה נמוכה מאחוז אחד ביחס להתחממות שנמנעה באמצעות הפחתת השובל.

ניסויים קודמים של חברות תעופה, ובהם פרויקט משותף עם אמריקן איירליינס, הצביעו על אפשרות לצמצם את היווצרות השובלים בשיעור של 60% עד 70%. מחקר של אימפריאל קולג׳ לונדון משנת 2020 אף מצא כי שינוי גובה של פחות מ־2% מהטיסות עשוי להפחית את התחממות האקלים הנגרמת משובלי מטוסים בשיעור של עד 59%.

משרד התחבורה הבריטי יממן 2.65 מיליון ליש״ט מהפרויקט באמצעות תוכנית Aerospace Technology Institute, בעוד גוגל בריטניה צפויה לתרום כ־1.4 מיליון ליש״ט בשירותים ובמשאבים - בהם מחקר, כוח אדם הנדסי ויכולת מחשוב. חוקרים מאימפריאל קולג׳ לונדון ומאוניברסיטת קיימברידג׳ אמורים לבצע הערכה עצמאית של התוצאות.

אם הניסוי יצליח - השינוי יכול להיות מהיר

תוצאות התוכנית צפויות להתפרסם לאחר השלמת שני חורפי הניסוי במקורות שונים, עיתונאים ובפרסומים אקדמיים. אם הנתונים יאשרו שהמודל אכן מפחית את ההשפעה האקלימית ללא מחיר משמעותי בדלק, ניתן יהיה ליישם את השיטה גם בנתיבי תעופה נוספים בעולם.

מדובר בפתרון שעשוי להיות אטרקטיבי במיוחד עבור ענף התעופה: הוא אינו מחייב החלפה של מטוסים, פיתוח מנועים חדשים או מעבר מיידי לדלקים חלופיים - אלא נשען על שימוש מדויק יותר בנתוני מזג אוויר, מערכות ניהול טיסה ובינה מלאכותית.

עם זאת, התוכנית מגיעה גם על רקע ביקורת גוברת כלפי צריכת האנרגיה של מערכות AI ומרכזי הנתונים שמפעילים אותן. לכן, הצלחת „מבצע שמיים כחולים” תימדד לא רק ביכולת לזהות ולמנוע שובלים, אלא גם בשאלה הרחבה יותר: האם הבינה המלאכותית מסוגלת להחזיר לאקלים יותר ממה שהיא צורכת בדרך.