אחד ממנהיגי המחאה טוען: "תושבי הצפון היו דקה משחיטה"

אחים לנשק ( אילוסטרציה (חיים גולדברג/פלאש90) )

מועמד מפלגת הדמוקרטים וממובילי מחאת קפלן, משה רדמן קרא הערב (רביעי) להרחיב את חקירת מחדלי 7 באוקטובר גם להיערכות בגבול לבנון, וטען כי תושבי הצפון היו במרחק שעות מתרחיש של פלישה וטבח מצד חיזבאללה.

רדמן פרסם את הדברים לאחר שסיים לקרוא את הספר "06:29" מאת הפרשן הצבאי עמוס הראל, העוסק בטבח, באירועים שהתרחשו לאחריו ובתפיסות הביטחוניות שקדמו למתקפה. לדברי רדמן, מהספר עולה כי "רק במזל השבעה באוקטובר לא נגמר בכיבוש גם של חלקים גדולים של הגליל". הוא תהה מדוע תושבי מטולה, קריית שמונה, נהריה, מעלות, כרמיאל וקיבוצי הגליל העליון אינם דורשים חקירה נרחבת של ההיערכות בצפון לאורך השנים. לטענתו, הדרג המדיני וצה"ל הכירו היטב את האפשרות שחיזבאללה ינסה לכבוש יישובים בגליל. רדמן ציין כי בבוקר 7 באוקטובר הוצבו ארבעה גדודים בלבד בגבול הצפון, לעומת שלושה בגבול רצועת עזה ו-23 ביהודה ושומרון. "אני מפציר בכל מי שפועלים לחקירת הטבח, תדרשו חקירה מלאה גם של מחדל הפקרת הצפון לשחיטה", כתב. לדבריו, מדובר במחדל ש"לא עלה בדמים רבים כמו בעוטף עזה, אבל הוא פושע לא פחות ואולי אף יותר".

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רדמן הביא קטע מהספר המתאר את החשש בקרב מפקדי אוגדה 91 בשעות שלאחר תחילת מתקפת חמאס. לפי הקטע, עד הגעת כוחות המילואים בשעות הערב היו תושבי הצפון תלויים בהחלטתו של מנהיג חיזבאללה אם לפתוח במתקפה מקבילה.

בהמשך טען רדמן כי המסקנה אינה יכולה להיות צבאית בלבד. "מדינה חפצת חיים צריכה לעבוד בו זמנית תמיד עם יד מדינית ויד צבאית, לשבת סביב שולחנות ולהגיע להסכמות איפה שאפשר, ולשלוח פצצות איפה שחייב".

לדבריו, היה צריך לטפל באיום חיזבאללה עוד כשהיה קטן יותר, באמצעים מדיניים או במהלך צבאי יזום, ולא לאפשר מצב שבו עשרות אלפי תושבים בגליל נמצאים "דקה משחיטה".

רדמן חתם במתקפה על נתניהו וטען כי סביבו אין תהליכי קבלת החלטות ארוכי טווח: "מגיעה לנו ממשלה טובה יותר, מגיעים לנו מנהיגים טובים יותר".