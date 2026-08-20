ערימת מומיות שנראתה אקראית חשפה סוד עתיק

קבר מצרי עתיק ובו עשרות שרידי אדם וכלב חנוט מספק לחוקרים הצצה יוצאת דופן לאופן שבו השתנו מנהגי הקבורה במצרים לאורך מאות שנים. מחקר חדש שבחן את קבר TT 209 בנקרופוליס של תבאי, מול לוקסור של ימינו, מצא כי מה שנראה במבט ראשון כערימה צפופה וכמעט אקראית של מומיות היה למעשה תוצאה של סדר קבורה מורכב ומתמשך.

הקבר נבנה בתקופת השושלת ה-25, בין השנים 754 ל-656 לפני הספירה, והמשיך לשמש לקבורה במשך מאות שנים, עד לתקופה התלמית שהסתיימה בשנת 30 לפני הספירה. החוקרים התמקדו בחדר צדדי בקבר ותיעדו בו 16 בני אדם חנוטים, שרידים מופרעים של לפחות ארבעה אנשים נוספים וכן כלב חנוט.

לדברי החוקרים מאוניברסיטת לה לגונה שבספרד, ניתוח מיקומן של המומיות מלמד כי הגופות לא הושלכו לחלל באקראי. בכל פעם שנוספה קבורה חדשה, היא הותאמה לגופות שכבר היו במקום. החוקרים מכנים זאת מעין "זיכרון קבורתי", שבו הדורות המאוחרים התייחסו במודע למי שכבר נקברו בחדר.

בשלבים הקדומים של השימוש בקבר נקברו המתים בנפרד ובתוך ארונות קבורה. לצד חלקם נמצאו רשתות קבורה, קמעות וחפצים יקרים, ובהם תכולה שהובאה באמפורות פיניקיות. החוקרים מעריכים כי לפחות חלק מהנקברים הראשונים השתייכו למעמד חברתי גבוה.

אלא שככל שחלפו השנים והמקום התמלא, השתנתה שיטת הקבורה. לקראת סוף השושלת ה-25 ובמהלך התקופה הפרסית, גופות חדשות הונחו בכל חלל שנותר פנוי. בשלב מסוים החלו המצרים לערום מומיות זו על גבי זו, תופעה שנמצאה בכשני שלישים מהקבורות בחדר. למרות הצפיפות, הגופות המשיכו לעבור תהליך חניטה מוקפד.

הממצא החריג ביותר נמצא בחלק הדרום-מזרחי של החדר. שם גילו החוקרים ארבע מומיות מתקופת בית תלמי שהונחו זו מעל זו, וביניהן גם כלב חנוט. הכלב נמצא ישירות מעל שרידיהם של גבר ואישה.

החוקרים מציעים שתי אפשרויות להסביר את נוכחותו. ייתכן שהכלב היה בעל חיים שהיה קשור באופן אישי לאנשים שנקברו במקום ולכן נקבר לצדם. אפשרות אחרת היא שלכלב היה תפקיד סמלי או דתי, כמי שאמור ללוות את המתים בדרכם אל העולם הבא. אך החוקרים אומרים שבשלב זה אין אפשרות לקבוע בוודאות מה הייתה הסיבה.

שינויים נוספים נמצאו גם בתנוחת הגופות. בעוד שבקבורות הקדומות יותר הונחו בדרך כלל הזרועות כשהן ישרות, בתקופות מאוחרות יותר נמצאו גופות שבהן יד אחת מקופלת פנימה, ובהמשך הופיעו גם מומיות כששתי הידיים מוצלבות על החזה בתנוחה המזוהה עם האל המצרי אוסיריס.

לדברי החוקרים, הממצאים מערערים על ההנחה שלפיה קברים שבהם נמצאו מומיות רבות בערימות עברו בהכרח תקופה של הזנחה או אובדן המנהגים הדתיים. במקרה של TT 209, נראה כי התרחש בדיוק ההפך: הקבר נפתח מחדש שוב ושוב, וכל דור ארגן את החלל בהתאם למציאות שכבר הייתה בתוכו, מבלי למחוק לחלוטין את הקבורות הקודמות.

החוקרים מציינים כי שחזור ההיסטוריה המלאה של הקבר אינו פשוט. במשך מאות שנות השימוש בו הוא הוצף מספר פעמים, נפגע משריפות ונפתח מחדש בידי בני אדם, תהליכים שהזיזו חלק מהממצאים ממקומם. למרות זאת, לטענתם המחקר עשוי לשנות את הדרך שבה ארכאולוגים מפרשים קברים עתיקים צפופים שנחשבו בעבר לבלתי מסודרים.

המחקר פורסם בכתב העת Frontiers in Environmental Archaeology.