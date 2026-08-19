דובר צה"ל לשעבר נגד בנט: "פיגוע חמור בלב גוש השינוי"

אבי בניהו ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו מתח הערב (רביעי) ביקורת חריפה על נפתלי בנט, בעקבות אמירתו כי "מי שלא מבין שקטאר היא מדינת אויב לא ראוי להנהיג". לדברי בניהו, הדברים כוונו ככל הנראה כעקיצה כלפי גדי איזנקוט ועלולים לפגוע בגוש מתנגדי נתניהו.

"האמירה של נפתלי בנט היום, שמכוונת כנראה כתגובה ועקיצה לדברי איזנקוט, לפיה 'מי שלא מבין שקטאר היא מדינת אויב לא ראוי להנהיג', היא אמירה אומללה שעניינה ניואנסים בטלים בשישים", כתב בניהו ברשת X. הוא הוסיף כי האמירה "לא ראויה ומהווה פיגוע חמור בלב גוש השינוי", וטען כי היא "באה מהבטן ולא מהראש". בניהו הזכיר את עמדתו של איזנקוט, שלפיה החלטה בנוגע להגדרתה של קטאר צריכה להתקבל "בעבודת מטה סדורה ולא כגימיק פוליטי". דובר צה"ל לשעבר הביע תמיכה בעמדה זו וקבע: "הוא צודק".

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לדעת בניהו, העימות הפומבי בין שני ראשי המפלגות עשוי לפגוע דווקא בבנט. "לדעתי העקיצה הזו תעשה נזק דווקא לבנט, וזה חבל", כתב.

עוד העריך כי הליכוד עשוי להשתמש באמירה במהלך קמפיין הבחירות נגד בנט: "יהיה לבנט קשה לראות ולשמוע את האמירה הזו בתשדירי הבחירות של הליכוד".

בניהו פנה ישירות לראשי גוש השינוי וקרא להם להפסיק את המאבקים הפנימיים: "תתגברו על האגו שלכם. עם כל הכבוד, אתם לא העניין. העם והמדינה זה העניין. אתם לא המטרה, אתם האמצעי".

את דבריו חתם באזהרה מפני המשך העימותים בתוך המחנה: "אם תמשיכו כך, תוקעו עוד לפני כנס הלקחים 'בצוותא 2' בשאלה 'איך זה קרה'? נורא".