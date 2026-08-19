אהוד ברק במתקפה על נתניהו: "ירד לגמרי מהפסים"

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק פרסם הערב (רביעי) מתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות המתיחות מול טורקיה. ברק טען כי נתניהו פועל ממניעים פוליטיים לקראת הבחירות וכינה את התנהלותו "מופקרת ומטומטמת".

"לא על כל הפרטים ניתן לדבר. אולם העלאת המתח היזומה של נתניהו מול טורקיה היא מופקרת ומטומטמת, קשה להחליט מה מהן יותר", כתב ברק ברשת X.

לדבריו, להתנהלותו של נתניהו יש "ריח חזק של כוונה פוליטית להגיע לבחירות עם שורת מתחים ביטחוניים מעוררי חרדה בציבור".

ברק טען כי ניתן להתמודד עם המחלוקות מול אנקרה באמצעות פעילות מדינית שקטה: "טורקיה איננה איראן או סוריה של אסד. אין שום בעיה אסטרטגית מול טורקיה שלא ניתן לפתור, למתן או לדחות לטווח ארוך, במגעים דיסקרטיים בתיאום עם ארה״ב והשפעתה בטורקיה ובסוריה".

את דבריו בנושא חתם בקביעה: "נתניהו ירד לגמרי מהפסים".

בהמשך טען ברק כי נתניהו אינו מתמקד עוד בביטחון המדינה, אלא בהישרדותו הפוליטית. "מול ה׳כשלון המוחלט׳ בהשגת ולו אחת ממטרות המלחמה, ותבוסתו הפוליטית הצפויה בעוד כחודשיים, הוא איננו עוסק יותר בבטחון ישראל. אלא במניפולציות הישרדות של מהמר כפייתי".