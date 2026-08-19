עקיבא נוביק למתמודד של בנט: "אתה עדיין לא מספיק חשוב"

איש התקשורת עקיבא נוביק מתח הערב (רביעי) ביקורת חריפה על יונתן שליו, מועמד מפלגת יחד, בעקבות ברכת יום ההולדת שפרסם לסבתו, המשפטנית והשגרירה לשעבר גבריאלה שלו.

שליו בירך את סבתו לרגל יום הולדתה ה-85 וכתב: "85 שמח סבתא אהובה שלי. לא משנה מה יגידו, אני תמיד אהיה הנכד של גבריאלה שלו ולא ההפך. ואני גאה בזה מאוד".

נוביק לא התרשם מהניסוח וטען כי הניסיון של שליו להצטנע באמצעות ההשוואה לסבתו אינו מוצדק. "יונתן יקר. הציוץ הזה לא מכבד אותך ולא את סבתך", כתב.

בהמשך קרא לשליו לעזוב את השיח ברשתות החברתיות ולברך את סבתו באופן אישי: "תתקשר, תברך אותה, ספר לה שאתה עזוב את הסושיאל המביך הזה".

נוביק הזכיר את גילו הצעיר של שליו ואת ניסיונו הציבורי המצומצם, והשווה ביניהם לבין הישגיה של סבתו: "אתה בן 23. השתחררת לאחרונה. לא דרכת בכנסת כמעט. לא עשית דבר שמצדיק את הזלזול הזה בסבתך, משפטנית ענקית, שגרירה מיתולוגית ואשת אשכולות".

לדבריו, איש לא הציב את שליו במעמד גבוה מזה של גבריאלה שלו, ולכן המשפט שכתב אינו מבטא הצטנעות אמיתית. "אף אחד לא טוען שאתה יותר חשוב ממנה", כתב נוביק.

את הביקורת חתם במשפט החריף: "אתה עדיין לא מספיק חשוב כדי להצטנע ככה".