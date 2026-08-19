אחרי הפריימריז: אלה שתי הדמויות שמטרידות את נתניהו 

לאחר שהשלים את המאבק על הרכב רשימת הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו מפנה כעת את תשומת לבו לאתגר הבא במערכת הבחירות: ריבוי המפלגות הקטנות המתמודדות על קולות הימין, כך ניתח הערב (רביעי) עמית סגל בטורו השבועי ב"ישראל היום".

נתניהו אמר לאחר פרסום תוצאות הפריימריז כי המשחק "פתוח לרווחה", הוא אינו מייחס בשלב זה חשיבות מכרעת לסקרים, בין אם הם חוזים יתרון לאופוזיציה ובין אם הם מצביעים על ניצחון גדול לליכוד.

בשלב הראשון התמקד נתניהו בהרכב רשימת מפלגתו. אף ששמר כלפי חוץ על ניטרליות, נטען כי היה מעורב באופן משמעותי בפריימריז, לרבות בגיבוש רשימות מומלצים ובהוצאת שמותיהם של דוד ביטן, טלי גוטליב וניר ברקת מחלק מהדילים.

בתוצאות הסופיות גוטליב התברגה בעשירייה השנייה, ביטן נבחר אך נחלש, וברקת יידרש להמתין עד להגשת הרשימות כדי לדעת אם ישתלב במקום ריאלי.

כעת ניצב נתניהו מול אוסף של רשימות המבקשות למשוך קולות מתוך הגוש. בין היתר מדובר בשתי מפלגות חרדיות חדשות, וכן ברשימות של ירון זליכה, משה פייגלין, גלעד ארדן, עופר וינטר ומפלגת נעם. גם רשימתו של חילי טרופר עשויה לפנות לחלק ממצביעי הימין.