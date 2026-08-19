מצמרר: קולות חבריהם מהנובה ליוו את אלי-ה וזיו לחופה

אלי-ה כהן ובחירת ליבו זיו עבוד ( צילום: אור גפן )

אלי-ה כהן וזיו עבוד נכנסו הערב (רביעי) לחופה ברגע מצמרר ומרגש, כשברקע נשמעו קולותיהם של עמית יהודה בן אבידה ויונתן חי אזולאי ז"ל, שנרצחו לאחר שנמלטו ממסיבת הנובה בטבח 7 באוקטובר.

הקטע נפתח בקולו של עמית: "מה זה, התחלתם בלעדיי? מה זה המבטים האלה, מה אתם מחפשים אותי בין האנשים? לא, לא, למעלה בשמיים. אמא, אל תבכי. סוף סוף מישהו לוקח את אחותך. כבר חשבתם שזה לא יקרה והתפללתם לרגע הזה". בהמשך נשמעה פנייה ישירה לזוג: "זיו, אליה, אם אתם שומעים את הקול הזה עכשיו, אז כנראה שאני לא עומד לידכם כמו שדמיינו. תודה שאתם מנציחים אותנו בדרך שלנו".

הברכה שילבה הומור עם התייחסות לדרך שעברו השניים: "ואליה, נסיך, היה לי קשה להאמין גם מפה שאחרי כל השנה וחצי הזאת בשבי חזרת לשבי של דודה שלי".

בהמשך נאמר: "איזה דרך עברתם כדי להגיע לרגע הזה. חזרתם לידיים אחת של השנייה. כשתרגישו שיש מישהו שמלווה אתכם בשקט, תדעו שזה לא דמיון".

ההקלטה המשיכה בקולו של יונתן חי אזולאי ז"ל: "הלו, הלו, נגבו את הדמעות. עמית, יא גנוב, אנחנו כולנו צריכים טישו ופסיכולוג".

לקראת שבירת הכוס נשמעה הברכה: "יש עניין ששוברים את הכוס לזכר חורבן בית המקדש ולזכר השבר שבלעדיו אין בחירה. שבירת הכוס מזכירה שגם מה שנשבר יכול להפוך להתחלה חדשה, וגם נשמה שנפרדה פעם לשניים יכולה לבחור להתאחד מחדש".

עמית יהודה בן אבידה ז"ל היה בן 19 מתל אביב. בבוקר 7 באוקטובר 2023 הוא נמלט ממסיבת הנובה, אך נרצח בידי מחבלים במיגונית סמוך לקיבוץ רעים.

יונתן חי אזולאי ז"ל היה בן 25 מירושלים. גם הוא נמלט מהמסיבה ונרצח סמוך לקיבוץ עלומים באותו בוקר.

קולותיהם של השניים ליוו את בני הזוג ברגע שבו הגיעו אל החופה, לאחר הדרך הארוכה שעברו אלי-ה וזיו. אלי-ה שב לישראל לאחר 505 ימים בשבי, תקופה שבמהלכה זיו נאבקה למען שחרורו והמתינה לחזרתו.

החתונה מגיעה לאחר עשר שנות זוגיות. במשך השבוע שקדם לאירוע השניים לא התראו, עד למפגש הראשון שלהם כחתן וכלה.

באירוע, שנערך בחוות רונית בהפקתה של מורן שפיגל, משתתפים יותר מאלף בני משפחה וחברים. את החופה והקידושין עורך הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו.

בתוך השמחה הגדולה, נשמעו קולותיהם של בן אבידה ואזולאי והזכירו את שני הצעירים שנרצחו לאחר שנמלטו מהנובה. לצלילי שירו של עמיר בניון ולקול ברכותיהם, נכנסו אלי-ה וזיו לחופה והחלו את חייהם כבעל ואישה.