הרב הראשי לאיזנקוט: ״אתה מקור להשראה״ ( צילום: ללא )

מפגש חם ומרגש התקיים הערב (רביעי) בהרצליה בין הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, לבין הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט.

השניים נפגשו במסגרת אירוע לחנוכת חדר הנצחה ולימוד לזכר חללי ישראל. איזנקוט הגיע למקום כשהוא חובש כיפה, התקבל בחום על ידי הרב הראשי ולחץ את ידו. בתיעוד מהאירוע נראים הרב בר ואיזנקוט משוחחים באווירה לבבית. במהלך השיחה פנה הרב הראשי אל איזנקוט ואמר לו: "אתה מקור להשראה".

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דבריו של הרב בר נאמרו על רקע סיפורו האישי של איזנקוט, ששכל במהלך מלחמת חרבות ברזל את בנו גל ואת אחיינו מאור. המפגש נערך באירוע שעסק בהנצחת חללי ישראל ובחיבור בין זיכרון ללימוד.

איזנקוט והרב בר המשיכו לשוחח במהלך האירוע, כאשר האווירה החמה ביניהם משכה את תשומת לבם של הנוכחים במקום. לחיצת היד והמחמאה האישית של הרב הראשי תועדו והופצו לאחר המפגש.

עבור איזנקוט, האירוע נשא גם משמעות אישית בעקבות האובדן הכפול שחוותה משפחתו במהלך המלחמה. בנו גל נפל במהלך מלחמת חרבות ברזל, וכך גם אחיינו מאור.

הרב הראשי בחר להתייחס במפגש להתמודדותו של איזנקוט ולפעילותו הציבורית, והגדיר אותו בפניו "מקור להשראה".