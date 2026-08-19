במאות אלפי שקלים: המדינה תממן את אבטחת הנוסעים לאומן

אומן ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

המדינה תממן בעלות של כ-750 אלף שקלים את אבטחת נסיעתם של החסידים לאומן לקראת ראש השנה, כך חשף הערב (רביעי) כתב i24NEWS לענייני חרדים, ארי קלמן, במהדורה המרכזית.

עשרות אלפי חסידים צפויים לצאת בסוף החודש לתפילות ראש השנה בציונו של רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה. בשל המלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה וסגירת המרחב האווירי במדינה, הנוסעים אינם יכולים להגיע לאומן בטיסה ישירה. הם נאלצים לנחות במדינות שכנות ולהמשיך משם בנסיעה יבשתית ארוכה אל העיר. לאחר הקשיים שנרשמו בשנה שעברה במעבר דרך מולדובה, סוכם כי השנה מוקד המעבר המרכזי של הנוסעים יהיה ברומניה. החסידים ינחתו במדינה ומשם ימשיכו באוטובוסים ובכלי רכב אל אוקראינה.

עוד באותו נושא אחרי 505 ימים של געגוע: אלי-ה כהן וזיו עבוד מתחתנים שיר לוי

לקראת הגעתם של עשרות אלפי הישראלים, דרשו הרשויות ברומניה לתגבר את מערך האבטחה באמצעות שוטרים ישראלים. תפקידם יהיה לסייע לכוחות המקומיים, בעיקר בתקשורת מול קהל הנוסעים ובניהול העומסים במוקדי המעבר.

לפי הפרסום, בימים האחרונים פנה משרד החוץ לכמה משרדי ממשלה, בהם משרד הפנים ומשרד התחבורה, וביקש מהם להשתתף במימון מערך האבטחה. העלות הכוללת של הפעילות נאמדת בכ-750 אלף שקלים.

במקביל להיערכות בשטח, משרד החוץ הקים חמ"ל ייעודי שילווה את נסיעת החסידים. החמ"ל אמור לסייע בתיאום בין הרשויות הישראליות והרומניות ולעקוב אחר תנועת הנוסעים בדרכם לאומן ובחזרה לישראל.

ההיערכות המיוחדת נועדה למנוע את הקשיים שנרשמו בשנה שעברה ולהסדיר את מעברם של עשרות אלפי הנוסעים דרך רומניה, בצל המלחמה הנמשכת באוקראינה.