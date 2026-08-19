אחרי 505 ימים של געגוע: אלי-ה כהן וזיו עבוד מתחתנים

אלי-ה כהן ובחירת ליבו זיו עבוד מתחתנים הערב ( צילום: אור גפן תקשורת )

אחרי עשר שנים של אהבה ו-505 ימים שבהם נאלצו לחיות בנפרד, אלי-ה כהן וזיו עבוד יעמדו הערב (רביעי) מתחת לחופה ויהפכו לבעל ואישה.

תמונות ראשונות מהמפגש ביניהם כחתן וכלה פורסמו לקראת החתונה. במשך שבוע שלם הם לא התראו, עד לרגע שבו נפגשו מחדש, זיו לבושה בשמלת כלה ואלי-ה ממתין לה.

אלי-ה כהן ובחירת ליבו זיו עבוד ( צילום: אור גפן )

עבור השניים, מדובר בסיומה של דרך ארוכה שהחלה הרבה לפני השבי. הם מגיעים לחופה לאחר עשור של זוגיות, 505 ימים של געגוע ומאבק בלתי פוסק להשבתו של אלי-ה הביתה.

לאורך התקופה שבה הוחזק בשבי, זיו פעלה למען שחרורו והמתינה לרגע שבו יוכלו להמשיך את חייהם המשותפים. כעת, כשהם בבית, חופשיים ומאוחדים, הם בוחרים זה בזו מחדש.

החתונה תיערך בחוות רונית בהפקתה של מורן שפיגל, ואל המקום צפויים להגיע יותר מאלף אורחים, בהם בני משפחתם וחבריהם של בני הזוג.

אלי-ה כהן ובחירת ליבו זיו עבוד ( צילום: אור גפן )

את טקס החופה והקידושין יערוך הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו. הזמר והיוצר עמיר בניון ילווה את בני הזוג בכניסתם לחופה, ואת שמלות הכלה עיצבה דליה דימיטריוס.

בתמונות שפורסמו לפני האירוע נראים השניים ברגע הפרטי שקדם לחגיגה הגדולה. אחרי תקופה שבה נאלצו להיאבק על עצם האפשרות להיות יחד, הם מגיעים אל הרגע שעליו חלמו, מוקפים באנשים שליוו אותם לאורך הדרך.

זו חתונה שמסמלת עבורם יותר מפתיחת פרק חדש. לאחר הימים הקשים, המרחק וההמתנה הארוכה, זיו ואלי-ה עומדים להבטיח זה לזו להמשיך לבחור בחיים, באהבה ובעתיד המשותף שלהם. הערב הם יעמדו יחד מתחת לחופה, בבית ובחופש, וייצאו ממנה כבעל ואישה.