בין וינטר לנתניהו: הקרב על העיתונאית המבוקשת

עופר וינטר נתניהו ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90, אלון גלבוע )

תת-אלוף במילואים עופר וינטר מקיים לאחרונה שיחות מתקדמות עם נטעלי שם טוב, בנוגע לאפשרות שתתמודד ברשימתו לכנסת, כך חשף הערב (רביעי) שחר גליק בכאן חדשות.

במקביל למגעים שמנהל וינטר, בליכוד עדיין פועלים בניסיון לצרף את שם טוב למפלגה. לפי גליק, לאחר פרסום תוצאות הפריימריז והיעדרן של נשים מצמרת הרשימה, הגבירו בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו את השיחות עמה. שמה של שם טוב כבר עלה בעבר כמועמדת אפשרית להצטרפות לליכוד. בכאן חדשות פורסם כי במפלגה מנסים להביא אותה לשורותיהם, וכעת מתברר כי גם וינטר מנהל עמה מגעים מתקדמים לקראת הבחירות.

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ההתפתחויות מציבות את שם טוב במוקד של מאמצי חיזור משני צדדים במערכת הפוליטית. מצד אחד ניצב הליכוד, שמבקש לחזק את הנוכחות הנשית ברשימה לאחר תוצאות הבחירות המקדימות. מהצד השני נמצא וינטר, שבוחן את שילובה ברשימה שאותה הוא מתכוון להציג לכנסת.

לפי הפרסום, השיחות בין וינטר לשם טוב עוסקות באפשרות ממשית שתצטרף לרשימתו. עם זאת, בשלב זה לא נמסר כי היא קיבלה החלטה סופית או כי סוכמו פרטי הצטרפותה לאחד הצדדים.

גם בליכוד לא ויתרו על האפשרות לצרפה, והמגעים מצד סביבת נתניהו התגברו בעקבות התוצאות שהותירו את הרשימה עם ייצוג נשי מצומצם.

מטעמו של עופר וינטר נמסרה תגובה קצרה לפרסום: "סבלנות".