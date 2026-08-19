סקר מנדטים: איזנקוט בשיא של כל הזמנים; גוש נתניהו מתרסק

גדי איזנקוט ( חיים גולדברג, פלאש 90 )

סקר מנדטים חדש שפורסם הערב (רביעי) בערוץ 13 מציג שינויים משמעותיים ביחסי הכוחות בין המפלגות, כאשר מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט תופסת את ההובלה בפער ניכר.

על פי הנתונים, מפלגת "ישר" מגיעה ל-26 מנדטים, בעוד מפלגת הליכוד ניצבת במקום השני עם 23 מנדטים בלבד. מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט רושמת התחזקות משמעותית ומגיעה ל-13 מנדטים, ומפלגת הדמוקרטים מקבלת 11 מנדטים. עוד עולה מהסקר: ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלת 9 מנדטים, ואילו יהדות התורה ועוצמה יהודית זוכות ל-8 מנדטים כל אחת. מפלגת ש"ס יורדת ל-7 מנדטים. את הרשימה סוגרות שלוש מפלגות עם 5 מנדטים כל אחת: הציונות הדתית, חד"ש-תע"ל ורע"ם. המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה שורה של רשימות ומפלגות אינן מצליחות לעבור את אחוז החסימה לפי הסקר הנוכחי, בהן בל"ד, מפלגת "בית ציוני", מפלגת "האחדות" ומפלגת כחול לבן.

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תמונת הגושים

מפת הגושים שעולה מן הנתונים מציגה היחלשות של ממש עבור הקואליציה, שמגיעה ל-51 מנדטים בלבד. מנגד, מפלגות האופוזיציה מגיעות ל-59 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות מחזיקות ב-10 המנדטים הנותרים.