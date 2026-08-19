נתניהו נגד וינטר: ישרוף קולות או שיחבור לאיזנקוט

נתניהו מתחיל לסדר את גוש הימין. דיווח ברשת i24NEWS חושף דאגה עמוקה בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני כניסתו האפשרית של תת-אלוף (במיל') עופר וינטר לזירה הפוליטית.

על פי הפרסום, של עמיאל ירחי, נתניהו מזהיר בשיחות סגורות מפני תרחיש שבו ריצה של וינטר תפגע באופן קשה בגוש הימין ותביא לאובדן מנדטים קריטי.

לא סומך על וינטר

בדיווח הובאו דבריו הישירים של ראש הממשלה:

"לא סומך על וינטר. או שישרוף קולות לימין או שיקח קולות מהימין ויעביר אותם לממשלה בראשות אייזנקוט, יחד עם בנט ויאיר גולן."

פסילת פוליטיקאים וסירוב לחיבורים

על פי המדווח, המכשול המרכזי סביב מהלכיו של וינטר טמון בהצבת תנאים נוקשים מצידו לגבי זהות השותפים לדרך:

וינטר כרגע מסרב לשבת במפלגה עם כל מי שהיה חלק ממחדל ה-7.10, אבל גם פוסל את ארדן שלא היה חלק מהממשלה.

בסביבת וינטר מדפים את ההאשמות

מנגד, בדיווח צוין כי וינטר מנסה להתרחק מהתדמית הזו ומבהיר מצידו כי "הוא לא ייתן יד לממשלה עם אייזנקוט". יחד עם זאת, במערכת הפוליטית מצביעים על היסטוריית היחסים שלו עם גורמים כמו נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, ומבינים כי התייצבותו של תא"ל במיל' וינטר על המגרש מייצרת כאב ראש לא קטן עבור הליכוד – או כפי שסוכם בדיווח: "שחקן חדש, הרבה בעיות".