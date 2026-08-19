ליברמן דורש מראשי הגוש: תנו לי להוביל את השיח

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן פועל בתקופה האחרונה כדי להוביל את השיח הפוליטי של גוש המפלגות המבקשות להחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך אמר הערב (רביעי) הפרשן הפוליטי אטילה שומפלבי בריאיון ליוסי בן עטר ב"כאן מורשת".

לדברי שומפלבי, ליברמן שוחח עם כמה מראשי המפלגות בגוש, בהם נפתלי בנט, גדי איזנקוט ויאיר גולן. במהלך השיחות ביקש מהם לאפשר לו לתפוס את ההובלה ולרכז את המסרים שמציג הגוש לציבור. ליברמן סבור כי ריבוי הקולות והמסרים השונים שמגיעים כיום ממפלגות המחנה פוגע במאמץ להציב אלטרנטיבה שלטונית לנתניהו. לפי הדברים, יו"ר ישראל ביתנו מבקש ליצור קו פוליטי ותקשורתי אחיד יותר, במקום מצב שבו כל אחד מראשי המפלגות מנהל קמפיין עצמאי.

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הפרשן הפוליטי עמית סגל דיווח לאחרונה כי ליברמן החליט לשמש בעצמו כאסטרטג של ישראל ביתנו ולהוביל את הקו של מפלגתו במערכת הבחירות. כעת, לפי שומפלבי, הוא מנסה להרחיב את המהלך גם אל יתר מפלגות גוש מתנגדי נתניהו.

המהלך מתרחש במקביל למאבק על ההובלה בתוך הגוש. בנט, איזנקוט, גולן וליברמן מציגים מטרה משותפת של החלפת הממשלה, אך עדיין לא נקבע מי יוביל את המחנה, כיצד יתנהל הקמפיין המשותף והאם ייקבע מסר אחיד לכל המפלגות.

לצד הניסיונות לתאם מהלכים לקראת הבחירות, המפלגות מתחרות גם על קולותיהם של מצביעים דומים ועל הבכורה בגוש. בקשתו של ליברמן עשויה להציב אותו בעמדת הובלה, אם יתר ראשי המפלגות יסכימו לקבל את הקו שהוא מבקש לקדם.

בשלב זה לא נמסר אם בנט, איזנקוט, גולן או ראשי המפלגות האחרים נענו להצעתו של ליברמן, ואם התיאום ביניהם יתפתח לכדי ניהול משותף של המסרים והקמפיין.