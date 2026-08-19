צה"ל ביטל את סיורי החיילים במרכז רבין - זו הסיבה

רבר ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין ( צילום: Tomer Neuberg/Flash90 )

צה"ל ביטל סיורים מתוכננים של חיילים במרכז רבין בתל אביב בשל מערכת הבחירות, כך חשף הערב (רביעי) איתי בלומנטל במהדורה המרכזית של כאן חדשות.

הסיורים נועדו להתקיים במסגרת סדנאות חינוך ומורשת לחיילים, אך מארגני הפעילות קיבלו הודעה שלפיה בתקופת הבחירות לא ניתן יהיה לערוך ביקורים של יחידות צבאיות במרכז. מרכז רבין מוקדש להנצחת ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, שנרצח על רקע פוליטי. לצד הפעילות להנצחתו, המרכז עוסק גם במחלוקות ובשיח המתקיים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. במרכז מדגישים כי הפעילות במקום אינה נועדה לטשטש את המחלוקות הפוליטיות, אלא לאפשר שיח פתוח ומכבד ולהגדיר גבולות להתנהלות בתוך מחלוקת ציבורית. צה"ל אישר את הפרטים והסביר כי ביטול הסיורים נובע מההגבלות החלות על פעילות הסברה בתקופת בחירות. לפי הצבא, בחודשיים שלפני הבחירות לא מתקיימת ביחידות פעילות הסברה שאינה עוסקת בנושאים צבאיים, טכניים או מדעיים.

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עוד נמסר כי החל מ-27 באוגוסט ועד למועד הבחירות תצומצם גם הפעילות של יחידות הצבא עם גורמים חיצוניים ואזרחיים. ההגבלה תחול על פעילויות חינוך והסברה, ובהן ביקורים במוזיאונים ובאתרים שונים.

בצה"ל ציינו במפורש כי מרכז רבין נכלל ברשימת האתרים שאליהם תוגבל כניסת החיילים בתקופה זו.

מדובר צה"ל נמסר: "בהתאם לחוק ולפקודות הצבא, בחודשיים שלפני הבחירות לא מתקיימות ביחידות פעולות הסברה שאינן עוסקות בנושאים צבאיים, טכניים או מדעיים. החל מ-27 באוגוסט ועד יום הבחירות תצומצם גם פעילות עם גורמים חיצוניים ואזרחיים במסגרת פעילויות החינוך וההסברה, לרבות כניסה למוזיאונים ואתרים, ובהם מרכז רבין".