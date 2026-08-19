מתקפה מימין על עופר וינטר: "חסר אחריות"

הבית היהודי בדרך לוינטר? ( פלאש90 )

סערה בגוש הימין בעקבות המגעים להקמת רשימה חדשה: האב השכול יהושע שני, יו"ר פורום הגבורה, תוקף בחריפות את תת-אלוף במילואים עופר וינטר ויוצא נגד כוונתו להודיע בימים הקרובים על הקמת מפלגה חדשה. בפוסט נוקב שפרסם, קרא שני לעצור את הניסיונות להקמת מפלגות נוספות והזהיר מפני השלכות המהלך על המחנה הלאומי. "ישראל נמצאת בתקופה גורלית, וזה מה שהימין צריך עכשיו? עוד מפלגה, עוד אגו, עוד פיצול ועוד סרטון מסתורי כאילו מדובר בטריילר לסדרת מתח", כתב שני.

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עוד הוסיף יו"ר פורום הגבורה ותקף את אופן ההתנהלות: "מה חסר לימין עוד מפלגה שתגרד כמה מנדטים ותסכן את הגוש? מנהיגות היא לא תאורה דרמטית וצללית על במה. מנהיגות היא אחריות. והאחריות היום היא לא לפצל את המחנה הלאומי".