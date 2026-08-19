דיווח: ראש המוסד הזהיר את סוריה לפני התקיפה

ראש המוסד רומן גופמן קיים שיחות עם בכירי המשטר הסורי, לפני התקיפה הישראלית בסוריה, בהן שוחח עם שרים בממשל א-שרעא וביקש הבהרות בקשר לפריסת הכוחות הטורקיים במדינה שהובילו בסופו של דבר לתקיפה הישראלית בצפון המדינה.

על פי הדיווח במגזין רויטרס הבינלאומי, ראש המוסד הטרי גופמן שוחח עם שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני ב-14 לאוגוסט, ימים בודדים לפני התקיפה הישראלית על תשתיות צבאיות בצפון המדינה.

על פי הדיווח בשיחה דנו השניים בנוכחות הצבאית הטורקית בסוריה, המידע מתיישר עם דיווחים נוספים על פיהם בכירים ישראלים הזהירו את הסורים מבעוד מועד על האפשרות לארח כוחות טורקיים במדינה או פרישת טכנולוגיות שיאיימו על חופש הפעולה.