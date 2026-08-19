מגי טביבי ואבי כאכון ( צילום: אור גפן )

מינוי חדש בעיריית חריש: איש התקשורת אבי כאכון, בן זוגה של מגישת חדשות 14 מגי טביבי, נבחר לאחרונה במכרז רשמי ומונה לדובר העירייה. על פי הדיווח בערוץ 14, במסגרת תפקידו החדש, כאכון יהיה אמון על ניהול והובלת מערך התקשורת, הדוברות וההסברה של הרשות המקומית.

כאכון, יליד פרדס חנה, מביא עמו לתפקיד ניסיון ציבורי ותקשורתי עשיר. בעבר כיהן במשך כעשור כחבר מועצה בפרדס חנה-כרכור, ולאורך השנים פעל במגוון ערוצים בעולם התקשורת – החל מתחילת דרכו המקצועית כצלם עיתונות, ועד להגשת תוכניות טלוויזיה ורדיו, לצד כתיבת ביקורת מוזיקה ישראלית. את פריצתו למסך הקטן החל בשנת 2016, ומאז מילא שורה של תפקידי הגשה בערוצי הטלוויזיה השונים.

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כזכור, מערכת היחסים בין כאכון למגישת החדשות מגי טביבי נחשפה לפני מספר חודשים, לאחר שבני הזוג הצליחו לשמור על הזוגיות הרחק מעין התקשורת והציבור במשך תקופה ארוכה. כעת הוא יוצא לדרך חדשה בשירות הציבורי בחריש.