לאחר פינוי התושבים: הושגה שליטה בשריפה באפקה

כבאים בשריפה. ארכיון ( אורן בן חקון/פלאש90 )

כוחת כבאות והצלה השיגו הערב (רביעי) שליטה על השריפה שפרצה סמוך ליישוב אפקה בדרום הר חברון. האש, שהתקדמה בחסות הרוחות לעבר בתי התושבים, נבלמה ללא נפגעים וללא נזק משמעותי.

השריפה פרצה בשעות אחר הצהריים בחורש הסמוך ליישוב. בעקבות הסכנה להתפשטות הלהבות אל הבתים הוחלט לפנות את תושבי אפקה ולחסום את כביש 60 בשני הכיוונים, בקטע שבין אדוריים לעתניאל. עם קבלת הדיווח ובניית תמונת המצב הוזנקו לזירה כוחות רבים, בהם לוחמי אש, מתנדבים, חוואים מהחוות הסמוכות וצוותי כיבוי ממחוזות שכנים. לאחר הערכת מצב, שבמהלכה התברר כי האש נעה בחורש לעבר היישוב, הוזנקו גם ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד". הצוותים הקרקעיים והאוויריים פעלו במספר חזיתות במקביל ויצרו קווי עצירה ללהבות.

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טפסר משנה תמיר ארז, מפקד תחנה אזורית יהודה, אמר: "תגובה מהירה ועוצמתית מנעה את התפשטות האש לבתי התושבים. כבר בתחילת האירוע ביצעתי ניתוח סיכונים במרחב ובעקבות כך הוזנקו כוחות רבים".

לדבריו, פעילות הכוחות התבצעה בשיתוף צוותי החירום של המועצה האזורית דרום הר חברון ושוטרי מרחב יהודה, בפיקודו של ניצב משנה אליהו זיתון.

ארז הוסיף כי שיתוף הפעולה והפעלת הכוחות המשמעותית הביאו "להכלת האירוע ללא נזק משמעותי או נפגעים".

למרות השגת השליטה, לוחמי האש יישארו באזור בשעות הקרובות ויבצעו פעולות כיבוי משלימות, כדי למנוע התחדשות של מוקדי האש. בשלב זה לא נמסר עדכון בנוגע לפתיחתו מחדש של כביש 60 או לחזרת התושבים לבתיהם.