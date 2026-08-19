יאיר גולן ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן יצא הערב (רביעי) בביקורת חריפה נגד התקיפה הישראלית בסוריה, כשטען כי מדובר ב"מהלך מתריס ומסוכן" שעלול לגרור את ישראל לעימות עם טורקיה ולהעמיק את הקרע עם בעלות הברית, ובראשן ארצות הברית.

"התקיפה בסוריה היא מהלך מתריס ומסוכן, שמקרב אותנו לעימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות הברית שלנו, ובראשן ארה"ב", כתב גולן בפרסום שהפיץ הערב. "כוח צבאי מופעל משיקולים פוליטיים" לטענת יו"ר הדמוקרטים, התקיפה משקפת דפוס מסוכן של שימוש בכוח צבאי למטרות פוליטיות. "שוב כוח צבאי מופעל משיקולים פוליטיים ושוב ישראל משלמת בביטחון את המחיר", הבהיר גולן. גולן המשיך והתייחס באופן אישי לראש הממשלה: "נתניהו מוכיח שוב שהוא גורם קיצוני ולא אמין, שאי אפשר לסמוך עליו ובטח שלא לבנות איתו מהלך אזורי יציב. כך הוא שוחק את האמון בישראל, מרחיק מאיתנו שותפות ובעלות ברית".

נתניהו וארדואן ( גילי יערי\פלאש 90, סרהיי לודקביץ'\שאטרסטוק )

הרקע: מתיחות עם טורקיה

דברי גולן מגיעים על רקע המתיחות הגוברת בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה הישראלית בנמל התעופה הצבאי אבו א-דוהור שבצפון סוריה. ישראל קיבלה אחריות על התקיפה והבהירה כי היא בוצעה בעקבות הכוונה לאפשר פריסה של כוחות טורקיים בבסיס.

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הגיב בזעם והאשים את נתניהו כי "ההאשמות הללו נובעות מרצונו להמשיך במדיניותו ולערער את היציבות באזור, לקראת הבחירות בישראל". יומיים לאחר התקיפה, הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בשטח סוריה וסייר במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום המדינה.

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ( שאטרסטוק )

"ישראל צריכה הנהגה אחרת"

גולן סיכם את דבריו במסר ברור: "ישראל צריכה הנהגה שיודעת להפעיל כוח כדי להשיג ביטחון, לא כדי לייצר עוד מלחמה בשביל הישרדות פוליטית".

יצוין כי לשכת ראש הממשלה הבהירה בהודעתה כי "ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב". עוד הודגש: "ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".