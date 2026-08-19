מכה קשה לאיראן: האמירויות סוגרות את ברז המזומנים

איחוד האמירויות הודיעה אמש על ניתוק מלא ומוחלט של הקשרים הכלכליים והסחר עם איראן, מדובר במכה אדירה למשטר בטהראן.

האמירויות הודיעה אמש, בעקבות מה שהיא מתארת כהפרות ריבונות חוזרות ונשנות על ידי האיראנים, כי היא מנתקת לחלוטין את הקשרים העסקיים והמסחריים עם טהראן. האמירויות שימשה ארוכות בתור אחד מנתיבי המסחר המרכזיים של משטר האייתולות לעולם החיצון, חוץ מסין אין מדינה שסחרה יותר עם איראן מאשר איחוד האמירויות.

על פי ניתוחים גסים, העלות הישירה עומדת על עשרות מילארדי דולרים בשנה , כאשר רק בשנה החולפת סחרה איראן בשווי של 27 מיליארד דולר עם האמירויות ומרבית ייצואה התעשייתי (שלא ממוצרי אנרגיה) יוצאו דרך נמלי האמירויות.

איראן מסתמכת זה זמן רב על איחוד האמירויות הערבות כשער מסחרי, כאשר כ-90% ממסחרה עובר דרך נמל ג'בל עלי של דובאי ואיחוד האמירויות הערביות מספקות 30% מייבואה הגלובלי של איראן.

מדובר במהלך עם פונטציאל נזק כלכלי משמעותי למשטר, שמסתמן כחלק ממערך הלחצים הכלכליים שמתכנן ממשל טראמפ להפעיל כנגד איראן בלי להסלים את צעדי המלחמה כנגדה.