פילבר ומנהל הפודקאסטים: הכוורת של נתניהו נחשפת

נתניהו יוצא מהמליאה ( צילום: חיים גולדברג )

מערכת הבחירות נכנסת להילוך גבוה, ודיווח שפורסם הערב (רביעי) ב-ynet חושף את האנשים שפועלים מאחורי הקלעים בקמפיין הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו. לצד היועצים המוכרים, בצוות משולבים אנשי הפקה, תוכן, דיגיטל, טכנולוגיה וסקרים.

שם נוסף שחוזר לכוורת הוא שלמה פילבר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת ועד המדינה בתיקי נתניהו. כיום הוא מספק לקמפיין שירותי מחקר וסקרים ומשתתף בחלק מהדיונים שבהם מוצגים הממצאים.

יונתן אוריך ( נועם רבקין/פלאש90 )

לפי הדיווח, אחת הדמויות המרכזיות היא אבי גרוס, איש עסקים ממכמורת המקורב לנתניהו ועומד מאחורי חברת ההפקות NVP. החברה מספקת שירותי מדיה לליכוד ומפעילה בפתח תקווה מתחם להפקת סרטונים ופודקאסטים.

מקורות ששוחחו עם ynet טענו כי מעורבותו של גרוס אינה מסתכמת במתן שירותי הפקה. לדבריהם, הוא משתתף בישיבות עם יונתן אוריך, טופז לוק ואנשי מדיה נוספים, ונתניהו אף התייעץ איתו בסוגיית השריונים ברשימת הליכוד.

עוד נטען כי אנשי הקמפיין מגיעים בתדירות גבוהה למתחם של NVP, שהפך בפועל לאחד ממוקדי הפעילות של מטה הבחירות. בעבר הפיק גרוס יחד עם היועץ המדיני אופיר פלק את הסרט "המשפט", שעסק במשפט נתניהו ובמערכת המשפט.

לצדו פועל נווה פנחס, מנכ"ל NVP, שלפי הפרסום משתתף בהפקת סרטונים ובבניית תכנים ומסרים. בתחום הדיגיטל פועל אלעד פרסמן, המעורב בפעילות ברשתות החברתיות ובגיבוש מסרים לקהל המקוון.

שלמה פילבר ( יונתן זינדל / פלאש90 )

פילבר מסר כי הוא מעניק שירותי מחקר למפלגות ולגופים נוספים, לרבות מפלגות בגוש האופוזיציה, וכי פגישות עם מועמדים ומנהלי קמפיינים הן חלק מעבודתם הרגילה של עורכי סקרים.

במערך הטכנולוגיה והדאטה משתלב היזם איל הרצוג, שסייע לליכוד גם במערכות בחירות קודמות. בעבר אמר כי עסק בניהול פנקסי בוחרים ובשליחת מסרונים, ודחה את הטענות לקיומה של רשת בוטים בליכוד.

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את המעגל המוכר יותר מובילים אוריך ולוק, כאשר ראש עיריית בת ים צביקה ברוט נחשב למנהל הקמפיין בפועל. מנכ"ל הליכוד דוד שרן פועל במסגרת המערך הרשמי, וח"כ אביחי בוארון, שממוקם במקום ה-35 ברשימה, מונה למנהל מטה השטח.

אבי גרוס ונווה פנחס לא מסרו תגובה. מהליכוד נמסר: "הדרך היחידה למנוע ממשלת שמאל של איזנקוט וליברמן עם יאיר גולן והמפלגות הערביות היא להצביע ליכוד".