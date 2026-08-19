צה"ל חושף: חיסול מרובע בלב הרצועה

דובר צה"ל מתיר לפרסום כי כוחות צה"ל ביצעו אמש חיסול מוצלח על ארבעה יעדים, מפקדים ואנשי מנגנוני חמאס ברצועה, כולל מפקדי מחלקת נוח'בה.
מטעם צה"ל נמסר כי לאחר שאמש בוצעה תקיפה מדויקת במחרב שאטי, כעת ניתן לקבוע באופן סופי כי התקיפה הייתה מוצלחת וארבעה יעדי חמאס חוסלו במקום.
על פי המידע שנמסר, המחבלים שחוסלו בתקיפה הם:
מחמד חמדי אחמד אלמצרי - מפקד פלוגת נוח'בה שפעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.
צאמד סמיר חרב אבו ג'בל - מפקד מחלקת נוח'בה שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.
מוחמד עטאר - מפקד מחלקת נוח'בה שהיה מעורב בקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה״ל.
מחמד פתחי חסין נאצר - מפקד מחלקת נוח'בה שהיה מעורב בקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה״ל.