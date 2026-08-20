"כשעוד לא נבנה הבית": אורית איזק בשיר חדש שנוגע בליבם של הרווקים

היא מעולם לא עשתה 5 יחידות במוזיקה, וגילתה את החלום רק כשראתה הרכב בנות מופיע בראש חודש אדר באולפנה. כיום, אורית איזק – זמרת-יוצרת, מטפלת במוזיקה וממקימות להקת "אחותי" – צועדת לקדמת הבמה ומשחררת סינגל סולו חדש: לחן מקורי ומרגש לפיוט השבת "צור משלו".

"הדרך שלי במוזיקה, כמו בחיים, היא בצעדים קטנים ולאט לאט", היא משתפת בגילוי לב. "אפילו להגדיר את עצמי כמוזיקאית לא היה לי פשוט. לא התקבלתי ללימודים על ההתחלה, הייתי צריכה לחזור למורה לפסנתר מהצבא, ללמוד מחדש ולנסות שוב. מתוך המקום הזה קמה להקת 'אחותי', ושם החלום התחיל לרקום עור וגידים".

היצירה של איזק נובעת מתוך שליחות עמוקה, שנבחנה גם ברגעים המורכבים ביותר. באוקטובר 2023, כשהתחיילה מחדש לרבנות הצבאית כמורה-חיילת במילואים, היא ירדה עם קלידים וגיטרה ישירות לבסיסי הדרום: "הגענו לאורים, שדה תימן ורעים שבוע וחצי מתחילת המלחמה. בתוך הריחות, ההרס ורעש התותחים, ישבתי לנגן לחיילים כדי לתת להם מעט אוורור בנפש. המוזיקה היא זו שמרימה אותך בתקופות הקשות".

הסינגל החדש, "צור משלו", שנולד מתוך לחן שירד אליה באופן ספונטני, עוסק במתח העדין שבין יחד לבדידות – נושא שאיזק, כרווקה דתייה, מכירה מקרוב: "ביקשתי מחברים להיכנס איתי לאולפן ולהקליט ביחד. על עטיפת הסינגל בחרתי לשים צלחת אחת, כוס אחת וסכו"ם אחד – כי זה בעיניי הריקוד בין היחד לבד בימים שעוד לא נבנה הבית"

כשברקע אלבום סולו שבדרך והופעות אלול קרובות לצד סיון רהב מאיר ורחלי מושקוביץ', איזק מקווה לראות עוד במות שפותחות דלתות לשירה נשית: "העולם המוזיקלי הנשי מורכב ומצומצם יותר, ואני קוראת למפיקים ולמנהלי אירועים לתת הזדמנות לעוד זמרות. למוזיקה הנשית, ובפרט במופעי אלול ותפילה, יש עוצמה כבירה וכוח של ממש לרפא את הנפש".