בלתי נתפס: הסכום האסטרונומי שטום הולנד קיבל על "ספיידרמן"

טום הולנד ( צילום: באדיבות פורום פילם וא.ד מטלון )

לפעמים קשה להבין עד כמה הכוכבים הגדולים של הוליווד באמת מרוויחים, אבל במקרה של טום הולנד המספרים כבר כמעט בלתי נתפסים: הכוכב שמגלם את ספיידרמן צפוי להכניס לכיסו לפחות 100 מיליון דולר בזכות הסרט החדש בסדרה.

"Spider-Man: Brand New Day", הסרט הרביעי בכיכובו של הולנד בתפקיד פיטר פארקר, עלה לאקרנים בסוף חודש יולי וכבר הפך להצלחה מסחררת בקופות. בתוך כשלושה שבועות בלבד חצה הסרט את רף שני מיליארד הדולר בהכנסות ברחבי העולם. 20 מיליון דולר היו רק ההתחלה על פי דיווחים בתקשורת האמריקאית, השכר הבסיסי שסוכם עם הולנד עבור הסרט עומד על כ-20 מיליון דולר. אלא שהחוזה שלו כולל גם בונוסים משמעותיים המבוססים על ביצועי הסרט בקופות. בעקבות ההצלחה העצומה, ההערכות הן שהולנד כבר צפוי לקבל יותר מ-80 מיליון דולר נוספים בבונוסים - מה שמביא את השכר הכולל שלו מהסרט לכ-100 מיליון דולר לפחות. במונחים ישראליים מדובר בסכום שמתקרב למאות מיליוני שקלים עבור סרט אחד בלבד.

טום וזנדאיה ( צילום: שטארסטוק )

וזה עוד לא בהכרח הסוף

הפרט שהופך את העסקה למדהימה אפילו יותר הוא שלפי הדיווחים, לבונוסים של הולנד אין תקרה. כלומר, ככל שהסרט ימשיך להכניס כסף, גם הסכום שייכנס לכיסו של הכוכב עשוי להמשיך לטפס.

מדובר בקפיצה אדירה עבור השחקן, שהחל את דרכו ביקום של מארוול לפני כעשור בשכר נמוך משמעותית. היום, אחרי שהפך את ספיידרמן לאחד התפקידים המזוהים איתו ביותר ולאחד ממנועי הקופות הגדולים של הוליווד, הוא כבר נמצא בליגה אחרת לגמרי - גם בכל הקשור לתלוש השכר.