לא עברה את מבחן הכושר: ספיר ברמן מחוץ לשיבוצים

ספיר ברמן ( צילום: אורן בן חקון )

שופטת הכדורגל ספיר ברמן לא תוכל בשלב זה לקבל שיבוצים למשחקי ליגת העל, לאחר שלא עמדה במבדקי הכושר שנערכו לקראת פתיחת עונת 2026/27, כך נודע היום (רביעי).

ברמן לא נכללה מראש בשיבוצים למחזור הראשון של העונה, ולכן לא נלקח ממנה משחק שכבר הייתה אמורה לנהל. עם זאת, עד שתעבור בהצלחה את המבחנים הנדרשים, היא לא תיכלל במאגר השופטים הזמינים לשיבוץ בליגה הבכירה. באיגוד השופטים אישרו את הפרטים ומסרו: "אכן השופטת ספיר ברמן לא עברה את מבדק הכושר שנערך אתמול במכון וינגייט. היא תבצע בהמשך במועד נוסף".

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המשמעות היא שברמן תוכל לשוב למגרשים לאחר שתיבחן מחדש ותעמוד בדרישות הכושר של איגוד השופטים. בשלב זה לא נמסר מתי ייערך המבחן הנוסף וכמה משחקים היא עשויה להחמיץ עד להשלמתו.

ברמן החלה את דרכה במערכת השיפוט בשנת 2011 והתקדמה בהדרגה עד לליגת העל. בשנת 2021 חשפה כי היא עוברת תהליך התאמה מגדרית והמשיכה לשפוט תחת השם ספיר ברמן.

במאי באותה שנה ניהלה את המשחק בין הפועל חיפה לבית"ר ירושלים, והפכה לשופטת הטרנסג'נדרית הראשונה שמנהלת משחק בליגת העל בישראל.

בהמשך התקדמה גם בזירה הבינלאומית. בשנת 2024 צורפה לרשימת השופטים הבינלאומיים של אופ"א, ובשנת 2025 ניהלה משחק בינלאומי רשמי.

כעת תידרש ברמן לעבור בהצלחה את מועד הבחינה הנוסף, ורק לאחר מכן תוכל לחזור למעגל השיבוצים ולקבל משחקים בעונת ליגת העל החדשה.