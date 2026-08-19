טראמפ מזהיר: איראן תשתמש בנשק גרעיני

הנשיא טראמפ התייחס שוב למלחמה באיראן והשלכותיה, והתחייב פעם נוספת למנוע מאיראן נשק גרעיני בכל מחיר בעקבות מה שתיאר כסכנה אמיתית כי איראן תעשה שימוש בנשק גרעיני, במידה ותשיג כזה.

בקשר לשיחות עם איראן, אותן הורה להקפיא בשלב הנוכחי הסביר: "אולי בשלב מסוים נחדש את השיחות, אבל כרגע, אני חושב שהמצב כל כך טוב. אבל אולי בשלב מסוים. תראו, זה מאוד פשוט-הם חייבים להיפטר מהם לחלוטין; הם חייבים להיפטר מנשק גרעיני. איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני".

הנשיא טראמפ הוסיף והבהיר כי הוא מתעקש על פירוק איראן מנשק גרעיני: "אתם יודעים למה? כי הם ישתמשו בו. ואנחנו לא ניתן להם להשתמש בו. אז, איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני. והם לא יעשו זאת".