השמרו: יתושות נגועות בקדחת אותרו ברחבי הארץ

יתוש קדחת ( צילום: שאטרסטוק )

שרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה עדכנו הערב (רביעי) כי יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס נלכדו בשורת מוקדים ברחבי הארץ. מתחילת עונת הפעילות של המחלה אובחנו 17 חולים, אחד מהם נפטר ואדם נוסף עדיין מאושפז.

היתושות הנגועות אותרו באזור פתח תקווה, בכפר קאסם, בכפר ברא, באזור נמל התעופה בן גוריון ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה. היתושות נלכדו במסגרת הניטור השוטף ואומתו במעבדות משרד הבריאות כנשאיות של הנגיף. לפי משרד הבריאות, מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה, בהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. החקירות האפידמיולוגיות נמשכות בניסיון לאתר את המקומות שבהם ייתכן שהחולים נחשפו ליתושים.

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המשרד להגנת הסביבה הנחה את כלל הרשויות המקומיות, ובייחוד את הרשויות שבהן אותרו היתושות, להרחיב את פעולות המניעה, הניטור, ההסברה וההדברה.

פרופ' סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, הסבירה: "קדחת מערב הנילוס היא מחלה המועברת לאדם באמצעות עקיצת יתושות הניזונות מעופות נגועים. לרוב מדובר במחלה קלה ללא תסמינים, אך במקרים חריגים עלולים להופיע גם תסמינים חמורים כמו דלקת מוח או קרום המוח".

לדבריה, הסיכון להתפתחות מחלה קשה גבוה יותר בקרב בני 60 ומעלה ואנשים הסובלים ממחלות רקע.

מה ניתן לעשות כדי למנוע?

הציבור מתבקש לייבש ולנקז מקורות מים עומדים, בהם דליים, תחתיות עציצים, צמיגים ישנים, מרזבים ובריכות נוי. בנוסף מומלץ להשתמש בתכשירים מאושרים לדחיית יתושים, להתקין רשתות בחלונות, ללבוש בגדים ארוכים ובהירים ולהפעיל מאווררים.

במקרה של מפגע יתושים או מקור מים עומדים בשטח הציבורי, יש לדווח למוקד 106 של הרשות המקומית. במשרדים ציינו כי דיווחי התושבים מאפשרים לרשויות למקד במהירות את פעולות הניטור וההדברה.