הרמטכ"ל בסוריה: "לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס"

הרמטכ"ל ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר הערב (רביעי) באוגדה 210 וקיים סיור בדרום סוריה. במהלך הביקור הוא הזהיר מפני התבססות של כוחות עוינים סמוך לגבול והבהיר כי צה״ל ערוך להפעיל את כוחו בהתאם להתפתחויות.

אל הרמטכ״ל התלוו מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 210, תת-אלוף יאיר פלאי, מפקד החטיבה המרחבית 474, אלוף-משנה י׳, ומפקדים נוספים. במהלך הביקור קיים זמיר הערכת מצב מבצעית וסייר בדרום סוריה. הוא שוחח עם לוחמי המילואים הפועלים בגזרה והביע את הערכתו לפעילותם המבצעית.

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"אנחנו פועלים במציאות רב-זירתית, שבה האתגרים משתנים ומתפתחים כל העת, הזירה הסורית היא אחת מהן", אמר זמיר. "אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית, עלינו להיערך אליהם בהתאם".

הרמטכ״ל הוסיף: "לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו".

לדבריו, צה״ל הקים גם בסוריה מרחב הגנה קדמי: "גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי המהווה חיץ בחזית היישובים ובו כוחותינו פועלים".

זמיר הזהיר כי המלחמה הרב-זירתית עדיין נמשכת וכי נדרשת דריכות בכלל החזיתות: "הסלמה יכולה להתפתח בכל אחת מהן ועלינו להיות בכוננות מתמדת לכך".

בסיום דבריו פנה הרמטכ״ל לכוחות המילואים: "אני מודע לעומס הרב שמונח על כתפיכם, מעריך את עשייתכם ופועל רבות בכדי להקל את הנטל, עליכם ועל משפחותיכם. עם ישראל כולו חב לכם רבות".