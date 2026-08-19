למרות הביקורת: "הארץ" מהלל את הסרט מקרן שומרון

"האחד והיחיד שלי" ( צילום: יוסף שלסט )

סרט הביכורים "האחד והיחיד שלי", שהופק בתמיכת קרן קולנוע שומרון, זוכה היום (רביעי) לשבחים מצד מבקרי הקולנוע של "הארץ" ו-ynet, לצד הסתייגויות שהביעו המבקרים מהקרן שמימנה אותו.

הסרט, שכתב וביים דוד טאובר והפיק אליה טאובר, עוסק בשירה, אישה דתייה צעירה המשוכנעת כי בעלה הוחלף בכפיל בסמוך ללידת בנם הראשון. העלילה משלבת בין דרמה פסיכולוגית למותחן ובין העולם הדתי לעולם החילוני. מבקר הקולנוע אורון שמיר הגדיר ב"הארץ" את היצירה כ"סרט ז'אנר מסוג דרמת מסתורין שנדיר ומשמח לראות בעברית". בביקורתו הוא שיבח את המיזוג בין מרכיבי העלילה, את הצילום, המוזיקה והעריכה, וכן את השפה הקולנועית של הסרט. שמיר התייחס גם לקרן קולנוע שומרון, שאותה הגדיר "עקומה ושנויה במחלוקת", אך קבע כי הסרט עצמו ראוי למקומו בתעשייה. לדבריו, הסרט הוקרן מחוץ לתחרות בפסטיבל הקולנוע ירושלים ואף התמודד על פרס אופיר: "מבחינת תעשיית הקולנוע המקומית הוא לגמרי שייך".

עוד באותו נושא שריפה משתוללת בדרום הר חברון: היישוב אפקה פונה חדשות סרוגים

בהמשך קרא לקהל שלא לדחות את הסרט בשל מקור המימון שלו: "עכשיו תור הקהל לקבלו ולא להחרימו בגלל מקור המימון". את הביקורת סיכם במילים: "הפעם גיבתה סרט קולנוע ראוי".

גם מבקר הקולנוע שמוליק דובדבני פרסם ב-ynet ביקורת חיובית והגדיר את הסרט "אחת ההפתעות המרעננות של השנה". לדבריו, "נדמה לי שדבר כזה טרם נראה בקולנוע הישראלי".

דובדבני כתב כי למרות "ההסתייגויות המובנות מתמיכתה של קרן שומרון", ראוי לתת לסרט הזדמנות. הוא הוסיף כי הסרט "מצעיד את הקולנוע הישראלי, ובפרט את זה העוסק ביהדות, לכיוונים מרעננים ובלתי צפויים".

ראש מועצת שומרון ויו"ר הקרן, יוסי דגן, בירך על הביקורות ואמר: "גם מבקרים שמגיעים ממחנה פוליטי אחר, אפילו מבקרים משמאל, לא יכולים לעמוד בפני היכולת האמנותית המדהימה של הקרן ובפני האיכות של היצירה שהיא מייצרת".

לדבריו, "הקרן תמשיך להוביל, להשקיע ביוצרים ולהביא למסך קולנוע ישראלי פורץ דרך, מיהודה ושומרון ולכל ישראל".