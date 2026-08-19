תקיפה חריגה בעזה: מספר בכירים חוסלו 

חיל האוויר ביצע תקיפה עוצמתית וחריגה בהיקפה בעומק הרצועה, לפחות 9 חוסלו בתקיפה אווירית מדויקת על מטה המשטרה של מרכז העיר עזה, בין המחוסלים, לפחות שני בכירים בשורות החמאס כאשר באופן יוצא דופן, בין המחסולים הייתה גם אחת הנשים הבכירות של חמאס.

על פי הדיווחים מהזירה, כלי טיס של חיל האוויר ביצע שיגור טילים מדויק אל עבר מטה המשטרה המאולתר של חמאס בלב העיר עזה, בתקיפה חריגה שהביאה לחיסול של רבים בשורות מנגנוני האכיפה של ארגון הטרור.

במקום חוסלו על פי העדויות מספר בכירים, ביניהם באופן יוצא דופן גם אישה בכירה במנגנוני החמאס, פאטן אל-סחר, ראש משטרת הנשים של חמאס.