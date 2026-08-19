שריפה משתוללת בדרום הר חברון: היישוב אפקה פונה

זירת השריפה באפקה ( כבאות והצלה ארצי )

שריפה נרחבת פרצה הערב (רביעי) סמוך ליישוב אפקה בדרום הר חברון, והתקדמה בחסות הרוחות לכיוון בתי התושבים. בעקבות התפשטות האש פונה היישוב, כאשר בשלב זה לא דווח על נפגעים.

לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית יהודה פועלים במספר גזרות כדי לבלום את האש. הצוותים הראשונים שהגיעו למקום דיווחו על קו אש נרחב בחורש הצמוד ליישוב, שנע במהירות לעבר הבתים. ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" הוזנקו לאזור ופועלים לצד הכוחות הקרקעיים. במקביל, צוותי סיוע ממחוזות שכנים עושים את דרכם לזירת השריפה כדי לתגבר את מאמצי הכיבוי. בכבאות והצלה ציינו כי האש מתקדמת במהירות הן בתוך החורש הסמוך לאפקה והן בשטחים הפתוחים המקיפים את היישוב. עיקר המאמץ של מטוסי הכיבוי והצוותים בשטח מתמקד ביצירת קווי עצירה, במטרה למנוע מהלהבות להגיע לבתי התושבים.

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רשף לירן בן הראש, מפקד המשמרת, מסר: "מדובר בשריפה העלולה להגיע לבתי היישוב, בעקבות הסמיכות לחורש. בהערכת מצב שביצעתי הוריתי על הזנקת מטוסי כיבוי מטייסת 'אלעד', ובנוסף על הזנקת צוותים נוספים למקום האירוע".

בעקבות השריפה חסמה המשטרה את כביש 60 לתנועה בשני הכיוונים, בקטע שבין אדוריים ליישוב עתניאל. שוטרי תחנת חברון מסייעים ללוחמי האש ושומרים על הציר פנוי כדי לאפשר את תנועת כוחות הכיבוי והחירום.

במשטרה קראו לנהגים להימנע מהגעה לקטע החסום ולהישמע להנחיות השוטרים וגורמי החירום במקום. מאמצי הכיבוי נמשכים, והכוחות פועלים למנוע את התפשטות האש אל בתי אפקה.