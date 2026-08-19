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ברוך דיין האמת: אביו של משה ליאון הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: בגיל 92 הלך לעולמו שלום ליאון ז"ל אביו של ראש עיריית ירושלים משה. עלה מסלוניקי ושימש כחזן בבית הכנסת של יוצאי הבלקן בגבעתיים

17:47
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שלום ליאון ז"ל (ארנון בוסאני)

ברוך דיין האמת, בגיל 92 הלך לעולמו שלום ליאון ז"ל, אביו של ראש עיריית ירושלים משה ליאון.

שלום ליאון נולד בסלוניקי, יוון, ובגיל שנה עלתה המשפחה לארץ והשתקעה בירושלים ואחרי כן בגבעתיים. המשפחה מיוחסת ליוצאי ספרד ושימרה את השם די ליאון שהיה שם של יהודים מיוחסים בספרד.

שלום ליאון היה חזן ובעל תפילה ושימש גם כחזן בבית הכנסת "היכל משה" ליוצאי הבלקן בגבעתיים. שלושת בניו עסקו גם הם בשירה ובחזנות, והבן משה שרת בלהקת הרבנות הצבאית.

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מהעירייה נמסר: "עיריית ירושלים כולה משתתפת באבלה של משפחת ליאון ומביעה את תנחומיה לראש העיר, לאחיו ולאחותו, לילדיו, לנכדיו ולכל בני המשפחה".

הלוויתו של שלום ליאון ז"ל תתקיים מחר בבית העלמין בגבעתיים.

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