ברוך דיין האמת: אביו של משה ליאון הלך לעולמו

ברוך דיין האמת, בגיל 92 הלך לעולמו שלום ליאון ז"ל, אביו של ראש עיריית ירושלים משה ליאון.

שלום ליאון נולד בסלוניקי, יוון, ובגיל שנה עלתה המשפחה לארץ והשתקעה בירושלים ואחרי כן בגבעתיים. המשפחה מיוחסת ליוצאי ספרד ושימרה את השם די ליאון שהיה שם של יהודים מיוחסים בספרד.

שלום ליאון היה חזן ובעל תפילה ושימש גם כחזן בבית הכנסת "היכל משה" ליוצאי הבלקן בגבעתיים. שלושת בניו עסקו גם הם בשירה ובחזנות, והבן משה שרת בלהקת הרבנות הצבאית.