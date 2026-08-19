ניצחון עומק: הרפובליקנים הדיחו את שונאי ישראל

שני מירוצי בחירות קריטיים התנהלו אמש בארצות הברית, מהסוג שמומחים הצביעו עליהם וסימנו אותם כרמז לעתיד הנראה לעין של המפלגה הרפובליקנית. מצד אחד שני מועמדים תומכי ישראל מובהקים, רנדי פיין וביירון דונלד, התייצבו מול שני שונאי ישראלי מובהקים, ג'יימס פישבק ודן בלזריאן.

פישבק ודונלדס התמודד ראש ראש על המועמדות הרפובליקנית לתפקיד מושל פלורידה, בעוד פיין ובלזריאן התמודדו על מושב קונגרס מטעם המדינה.

פישבק ובלזריאן רצו שניהם על טיקט אנטי-ישראלי ואנטישמי מובהק, הפיצו תאוריות קונספירציה אנטישמיות, האשימו את ישראל בשלל האשמות מופרכות וחסרות שחר ובלזריאן אף הביע עניין לנסות להתנקש בדמויות ישראליות או פרו יהודיות כמו שרים בממשלת ישראל או בן שפירו.

השניים נתפסו כסימן לפוליטיקה החדשה וגל האנטישמיות המאיים לסחוף את המפלגה הרפובליקנית, כאשר רבים חששו שניצחון שלהם, או אפילו הפסד צמוד, ייבשר על שינוי עמוק במפלגה עצמה.

אפילו טראמפ עצמו לא נשאר אדיש למירוץ הקריטי, והביע תמיכה ישירה בדונלדס ופיין, והשניים לבסוך ניצחו בפער מרשים, ויש שיאמרו אפילו היסטורי.

פישבק זכה לפחות מ-10 אחוז מהקולות, בעוד שביירון דונלד זכה לכ-50% וזכה במועמדות הרפובליקנית. בלזריאן הפסיד באופן צורם אפילו יותר, כאשר השיג אחוזים בודדים מההצבעה המחוזית, בעוד יריבו היהודי, רנדי פיין זכה לניצחון מוחץ.